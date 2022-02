Miran Rudan se je zaročil po 13 letih zveze

Miran Rudan je na družbenih omrežjih razkril, da je pred veliko življenjsko prelomnico. Partnerico Anito, s katero je v zvezi že 13 let, rodila pa sta se jima tudi dva sinova, je namreč zaprosil za roko.

"Ko greš na sprehod in se po poti ustaviš in vstopiš v cerkev, da si ogledaš posebne orgle ... Vmes pa pristaneš na kolenih," je zapisal ob fotografiji, "tudi tisti iz freske pri zadnji večerji so se obračali in opazovali dogajanje".

Pevec je dodal, da Anita sicer že zdaj nosi njegov priimek, da jo marsikje označijo za njegovo ženo in da ji nenazadnje tako pravi tudi sam, zdaj pa se je odločil, da to postane tudi uradno. "Mislim, da je prišel pravi čas," je zapisal.

