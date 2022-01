Pevka Raiven sporočila veselo novico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pevki Raiven zvonijo poročni zvonovi. Na družbenih omrežjih je objavila kratek video, v katerem pozira s svojim fantom in ponosno kaže zaročni prstan. "Rekla sem da," je zapisala ob posnetku, na katerem je videti neizmerno srečna. Pod veselo novico se je zgrnil plaz čestitk, v katerih so njeni prijatelji in oboževalci zaljubljencema zaželeli vso srečo.

A kdo sploh je moški, ki greje srce Sare Briški Cirman? Pevka je identiteto svojega izbranca dolgo skrbno skrivala. "Iz prejšnjih izkušenj sem se naučila, da svojega partnerja ne delim z javnostjo. Še posebej zato, ker ni del medijske scene," je razložila pred časom.

Kljub temu je predlansko poletje objavila njuno skupno fotografijo, s katero je izdala, da ji srce greje Rok Kastrevec.

Raiven je bila pred tem v dolgoletni zvezi s fantom Iztokom, s katerim se je razšla poleti 2018. Takrat je povedala, da je prav z njim šla na svoj čisto prvi zmenek in da njeni starši zaradi številnih pirsingov in tetovaž nad njim niso bili preveč navdušeni.

