Melania Trump naj bi zaradi bivše Donaldu nekoč dala košarico

Melania naj bi zvezo razdrla že leta 1998. Foto: Getty Images

Po knjigi Ogenj in bes novinarja Michaela Wolffa je v začetku aprila izšla še ena knjiga o trenutnem ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu. To je napisal novinar Ronald Kessler, ki se je podpisal pod 21 knjig o Beli hiši, FBI, CIA in ameriški tajni službi, sedem od njih pa je bilo uvrščenih na seznam New York Timesa najbolj branih knjig.

V tokratni z naslovom The Trump White House: Changing the Rules of the Game (Trumpova Bela hiša: Spreminjaje pravil igre, op. p.) je med drugim razkril zanimivo podrobnost iz razmerja s Slovenko Melanio Trump. Kessler trdi, da je Melania Donalda kmalu po začetku razmerja zapustila, potem ko je videla, kako njegovo nekdanje dekle Kara Young zapušča stanovanje v Trump Towerju.

Kessler trdi, da je Trumpa po enem tednu vzela nazaj. Foto: Getty Images

Donald jo je ponovno osvojil

"To je bilo le nekaj mesecev po tem, ko sta se spoznala, septembra 1998. Melania je šla k njemu, ker bi morala z letalom oditi v Mar-a-Lago, in ko je prišla do stanovanja, je tam srečala Karo Young, s katero je Donald hodil dve leti," je za Us Weekly razkril Kessler in dodal: "Melania je razmerje končala na mestu samem."

"Ni ji bilo mar za milijarde dolarjev, prelepo posestvo v Mar-a-Lagu ali prelepo stanovanje. Razdrla je zvezo in naročila butlerju, naj ji dostavi vse obleke iz Mar-a-Laga. V roku enega tedna jo je Donald ponovno osvojil in kmalu je svoje obleke spet poslala v Mar-a-Lago. To nam pokaže kanček njenega značaja in vsekakor je to naredilo vtis tudi na Donalda."

Kljub kratkemu razhodu sta se čez sedem let poročila in leto kasneje dobila sina Barrona.

Stormy Daniels vztraja pri tem, da je imela afero s Trumpom. Foto: Getty Images

Ni vedel za plačilo pornozvezdnici

A ravno nekaj mesecev po Barronovem rojstvu naj bi imel Donald še eno afero: pornozvezdnica Stormy Daniels je pretekli mesec pred milijoni televizijskih gledalcev priznala, da je imela nezaščiten spolni odnos s Trumpom, potem ko sta se spoznala na turnirju slavnih v golfu na jezeru Tahoe julija 2006.

Stormy je uspešno prestala celo test z detektorjem laži, Donald pa je afero do zdaj zavračal in je ni komentiral.

Včeraj pa je razkril, da ni vedel, da ji je njegov odvetnik v zameno za molk o aferi nekaj tednov pred predsedniškimi volitvami leta 2016 izplačal 130 tisoč dolarjev. Trumpov dolgoletni odvetnik Michael Cohen je priznal, da je izvršil plačilo, in obtožil Danielsovo, da je kršila pogodbo o nerazkrivanju, ki jo je podpisala v zameno za denar. Ob tem Trump vztraja, da ni vedel niti, zakaj je Cohen izvršil plačilo.