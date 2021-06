Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Irina Shayk je za Instagram že večkrat nesramežljivo pozirala zgoraj brez, zdaj pa je sledilcem na ta način predstavila tudi novo linijo čevljev, ki jo oblikuje v sodelovanju s Tamaro Mellon.

V zadnjih objavah je 15 milijonom sledilcem pokazala sandale in škornje, a se je večina bolj osredotočila na pomanjkanje oblačil in zapeljivo poziranje, saj je 35-letna manekenka pozirala zgolj v spodnjem delu bikink.

Številni sledilci ob tem niso mogli mimo omembe njene nove romance z raperjem Kanyejem Westom, pri čemer so zapisali, da je "Kanye pravi srečnež" in da je Irina "boljša izbira kot Kim", s čimer so imeli v mislih raperjevo nekdanjo ženo Kim Kardashian.

Pred Kanyejem je bila Irina v zvezi z igralcem Bradleyjem Cooperjem, s katerim imata štiriletno hčerko, še prej pa je hodila z nogometnim superzvezdnikom Cristianom Ronaldom.

Preverite tudi: