Maček iz kabineta britanskega premierja dobiva redno plačo #video

Medtem ko se za črnimi vrati na Downing Street 10 menjajo šefi vlade, maček Larry ostaja glavni lovilec miši že vse od 15. februarja 2011.

Po Davidu Cameronu in Theresi May bo zdaj svoje dolžnosti opravljal pod vodstvom Borisa Johnsona, ki je že sporočil, da bo Larryja obdržal pod svojo streho. Kmalu naj bi se mu pridružil še en štirinožni prijatelj, saj je novi premier namignil, da si želi imeti še psa.

Tako je Larry čakal svojega tretjega cimra, Borisa:

Tigrastega mačka izbrali zaradi dobrih lovskih sposobnosti

Larryja so iz zavetišča rešili pred osmimi leti v upanju, da se bo boril proti podganam, ki so začele strašiti po hodnikih rezidence. Tigrastega mačka naj bi izbrali predvsem zato, ker je že v zavetišču kazal dober lovski nagon, a je prvo miš ujel šele po dveh mesecih v novem domu. Na veliki petek so ga prvič videli, kako je v gobčku nosil miš, ki naj bi jo domnevno kot trofejo odložil kar pred tajnice v kabinetu.

A bolj kot po svojih trofejah je 12-letni Larry znan po lenobi in tem, da preverja ustreznost starinskega pohištva za dremanje. Theresa May je v intervjuju pred leti dejala, da so v rezidenci prostori, kjer je Larry glavni šef, in da obstajajo določeni sedeži, kjer maček pričakuje, da bo lahko počival.

Pred pretepi ga varujejo varnostniki

Kot tipični maček med svoje hobije poleg lovljenja miši in dremanja šteje še boj za ozemlje s kolegom z zunanjega ministrstva Palmerstonom.

Med njima so v preteklih letih večkrat izbruhnili krvavi spopadi, med drugim so morali konec leta 2016 posredovati tudi varnostniki, v enem od prepirov pa je Larry Palmerstonu poškodoval uhelj.

Larry in Palmerston nekako sobivata skupaj:

Prvi maček v kabinetu, ki je postal mačji minister

Čeprav je imel Larry kar nekaj predhodnikov, pa je prvi maček, ki je dobil naziv "prvi mačji minister" ali "vladni maček". Prebil se je tudi v popularno kulturo, saj med drugim obstaja knjiga Larry Diaries, v kateri domnevno poroča o svojih prvih stotih dneh v rezidenci.

Leta 2012 se je prikradel na Google Street View, ko so ga posneli med počitkom pred vrati rezidence. Britanska vlada je mačku posvetila tudi predstavitveno spletno stran, obstaja pa več profilov na družbenih omrežjih, ki so jih ustvarili njegovi oboževalci.

Blair je enega mačka "upokojil"

Medtem ko je Larry ob vsaki selitvi na številki deset pristal na nogah, njegovi predhodniki niso vsi preživeli predaje oblasti. Tako je bilo z legendarnim mačkom Humphreyjem, pritepencem, ki se je naselil v času premierke Margaret Thatcher in tam ostal tudi v času Johna Majorja. Leta 1997 ga je "upokojil" premier Tony Blair med ugibanji, da je bila njegova žena Cherie tista, ki se ga je hotela znebiti.

Po Humphreyju je minilo deset let, da so v hišo leta 2007 sprejeli novo mačko Sybil takratnega finančnega ministra Alstairja Darlinga. Ta je namreč bival na številki deset, medtem ko je tedanji premier Gordon Brown živel v večji rezidenci na številki 11. Ker se Sybil ni dobro privadila na londonsko življenje, se je po dveh letih vrnila na Škotsko.

Foto: Getty Images

Mačji iztrebljevalci so redno plačani iz davkoplačevalskega denarja

Prve uradne omembe o lovilcu miši na Downing Street 10 so iz leta 1929, ko so za oskrbo mačka Petra zaprosili za peni na dan, poroča britanski BBC. Od takrat so mačji iztrebljevalci redno plačani iz davkoplačevalskega denarja, kar dandanes pomeni okoli 100 funtov letno.

Glede na podatke na spletni enciklopediji Wikipedia se je v zadnjih sto letih na Downing Street 10 zamenjalo 13 lovilcev miši, trem med njimi je bilo ime Peter. V tem obdobju je v rezidenci prebivalo 18 predsednikov vlad.

Bivanje mačka v rezidenci angleške vlade je v resnici stoletja stara tradicija in naj bi segala vse v čase kralja Henrika VIII., ko je imel kardinal Thomas Wolsey ob sebi svojega mačka.

Foto: Getty Images