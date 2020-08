Ločitev bo igralca drago stala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ewan McGregor in Eve Mavrakis sta bila poročena 22 let.

Ewan McGregor in Eve Mavrakis sta bila poročena 22 let. Foto: Getty Images

Škotski filmski zvezdnik bo moral nekdanji ženi izplačati polovico denarja, ki ga je zaslužil s filmi, tudi svetovnimi uspešnicami, kot so bili filmi iz franšize Vojna zvezd.

Ewan McGregor in Eve Mavrakis sta se junija po več kot 20 letih zakona ločila, zdaj pa so ameriški mediji razkrili podrobnosti iz njunega ločitvenega sporazuma.

McGregor bo nekdanji ženi izplačal polovico vsega denarja, ki ga je zaslužil s filmi, posnetimi do maja 2017, ko sta se razšla. Znesek, ki ga bo Eve Mavrakis odnesla iz razpadlega zakona, sicer ni znan, a zagotovo ni nizek – McGregor je med drugim igral v štirih filmih iz franšize Vojna zvezd in vrsti drugih uspešnic, kot sta Trainspotting in Moulin Rouge.

Njegov zakon se je končal potem, ko se je zapletel s soigralko Mary Elizabeth Winstead. Foto: Reuters Igralec bo nekdanji ženi izplačeval tudi polovico vseh tantiem, ki jih bo s temi filmi zaslužil v prihodnje. Prav tako bo mesečno plačeval okoli 30 tisoč evrov preživnine zanjo in 12.500 evrov za njune štiri hčerke.

Obdržal bo lahko 30 avtomobilov iz svoje obsežne zbirke, nekdanja žena jih bo dobila pet, prav tako pa bo obdržala njuno losangeleško domovanje, vredno okoli 5,5 milijona evrov.

Ewan McGregor in Eve Mavrakis sta se poročila leta 1995, razšla pa sta se leta 2017 po tem, ko so tabloidi objavili fotografije, na katerih se je poljubljal z Mary Elizabeth Winstead, soigralko v seriji Fargo.