"Ljudje ne verjamejo, da sem resnična, ker sem tako lepa"

Slovakinja trdi, da so jo že večkrat izbrisali z Instagrama, ker so ljudje prepričani, da je njen profil lažen, češ da tako lepe ženske ne obstajajo.

25-letna Veronika Rajek, finalistka izbora za mis Slovaške 2016, ki zdaj živi na Dunaju, ima težave prav posebne vrste: trdi, da ji ljudje ne verjamejo, da je resnična, ker je tako lepa.

Kot je povedala za Daily Mail, je Instagram že večkrat izbrisal njen profil, ker so ga ljudje prijavljali kot lažnega. "Ne verjamejo, da sem resnična, ker sem tako lepa," je izjavila Slovakinja, ki ima na Instagramu več kot milijon sledilcev.

"Diskriminatorno je, da lahko druge ženske počnejo enako kot jaz, pa jih ne izbrišejo," je dejala, "pravijo, da je lepim ljudem lažje v življenju, v resnici pa nam je težje."

Povedala je še, da neprestano dobiva žaljiva, celo grozilna sporočila: "Pišejo mi moški, ki ne verjamejo, da sem resnična, najhujša sporočila pa dobivam od žensk, ki me sprašujejo, zakaj se pretvarjam, in zahtevajo dokaze o moji pristnosti."

Mnogi jo obtožujejo tudi, da so za njen videz zaslužni lepotni popravki, a Slovakinja trdi, da je povsem naravna. Pred kratkim je tako objavila zdravniško potrdilo, da v prsih nima vsadkov.

Povedala je, da za svoje telo skrbi predvsem z zdravim življenjskim slogom, ne pije alkohola in ne ponočuje, telovadi pa petkrat na teden. "Človek je lep, če se v svoji koži dobro počuti," je dejala, "in če si pomagaš z lepotnimi popravki, to iskreno povej."

