Emily Ratajkowski preveč lepa, da bi lahko bila igralka

Supermodel Emily Ratajkowski, ki je pred časom izdala knjigo esejev z naslovom My body, je v zadnjem intervju priznala, da so ji na avdiciji za vlogo rekli, naj postane grša, če želi postati igralka v Hollywoodu. V knjigi je tudi iskrena, kako je bila že od najstništva predmet moških poželenj.

30-letna manekenka Emily Ratajkowski se je začela z manekenstvom ukvarjati pri 14 letih in si ustvarila zavidljivo kariero, saj se je pojavila na naslovnicah skoraj vseh modnih revij in modnih kampanj. Svetovno znana manekenka ima na Instagramu skoraj 29 milijonov sledilcev.

Veliki preboj je doživela z nastopom v videospotu Blurred lines iz leta 2013, v knjigi My body (Moje telo) pa pevca Robina Thicka obtožuje, da se je med snemanjem do nje obnašal neprimerno. Zapisala je, da jo je med snemanjem nenadoma prijel za prsi, ona pa se mu je instinktivno umaknila. Ob tem je dodala, da se je glasbenik le bedasto nasmehnil.

Tudi režiserka videospota Diane Martel je potrdila, da je bil na snemanju pijan, in dodala, da se je pozneje Emily sicer "strahopetno opravičil" ter pohvalil njeno profesionalnost, da je nadaljevala snemanje.

Emily je povedala, da se ji takrat njegovo obnašanje ni zdelo pomembno, vendar se je z resnico spopadla v naslednjih letih.

30-letna zvezdnica v svoji knjigi Moje telo deli podrobnosti o tem, kako je bila že od najstniških let dekle, na katero so moški gledali kot na seksualni objekt, kako sta bila njena starša nad njeno lepoto navdušena in jima je bilo pomembno, da njuno hčer dojemajo kot lepotico.

Emily ima z možem Sebastianom Bear-McClardom sina z imenom Sylvester Apollo Bear.

Prav tako se v knjigi spominja srednješolskega učitelja, ki ji je raztrgal nedrček, ter kako je modni agent v srednji šoli nespodobno govoril o spolnosti in njenem telesu.

Pred časom je na svojem Instragramu objavila fotografijo sebe, ko je bila stara 14 let, in ob tem mlada dekleta posvarila.

"Včasih sem rada kazala to fotografijo, da bi dokazala, da je moje telo naravno. Zdaj sem malce žalostna, da ta fotografija sploh obstaja. Na tej fotografiji sem stara 14 let. Želim si, da bi dekleta spodbujali, da so vredna več kot njihovo telo. Še vedno se slabo počutim, ker sem dobila moč s pomočjo razkazovanja svojega telesa. Na srečo sem odkrila dele sebe, ki so veliko pomembnejši od spolnosti."

Ob tem je mladim dekletom svetovala, naj raje preberejo veliko knjig, in jim zaupala, da je to, kar vidijo na Instragramu, le zelo majhen del popolnih ženskih teles.

