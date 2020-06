Lepotica z novim videzom osupnila svoje oboževalce #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Devetindvajsetletna Emily Ratajakowski, ki je leta 2013 zaslovela s provokativnim nastopom v videospotu pevca Robina Thickeja za pesem Blurred Lines, je sicer znana po tem, da nič kaj sramežljivo pokaže svoje izklesano telo. Tokrat pa je poskrbela za spremembo videza, saj je naravno rjave lase pobarvala v svetlo in s tem zaznamovala svoj 29. rojstni dan.

"Želimo še več slik"

Ob tem je pojasnila, da si ni še nikoli prej pobarvala las ali si spremenila njihove dolžine. "Nedavno sem praznovala rojstni dan in tako sem vesela, da bom po karanteni imela nov, svež videz. Lepota naj bi bila zabavna in ekspresivna, to pa je vsekakor najbolj zabavna stvar, kar sem jih naredila za svoj videz," je zapisala lepotica.

Očitno pa so tudi njeni slavni prijatelji navdušeni nad njeno novo podobo. Igralka Bella Thorne je pod komentarji pustila ognjeni emoji. Njena stanovska kolegica in manekenka znamke Victoria's Secret Elsa Hosk pa jo je prosila, naj objavi še več slik. Kljub temu, da je Emily požela pohvale, so se med komentarji znašle tudi kritike.

Nekateri oboževalci so jo prosili, naj se vrne k svoji naravni barvi las, češ, da ji rjava bolj pristaja. "Temnejši odtenek ti bolj pristaja, vendar je vedno lepo vsake toliko časa narediti tudi kakšno spremembo," je ob tem zapisal eden izmed njenih številnih sledilcev na družbenem omrežju.

Kako je bila videti Emily kot rjavolaska, si lahko pogledate v posnetku spodaj: