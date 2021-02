Tudi visoko noseča pozira gola #video

29-letna manekenka Emily Ratajkowski in njen mož Sebastian Bear-McClard pričakujeta prvega otroka, predviden rok poroda pa ima lepa temnolaska kmalu. To je razkrila v zapisu na Instagramu, na katerem se je tokrat povsem razgalila ter na ogled postavila svoj velik nosečniški trebušček in še vedno lepo postavo.

"Včasih se počutim kot medvedek Pu v človeški različici, včasih pa se počutim kot boginja plodnosti s sočno zadnjico. Ti fotografiji sem posnela na dan, ko sem se počutila kot druga. Kakorkoli že, vem, da bom zelo kmalu pogrešala ta trebuh in vsakodnevno brcanje," je zapisala ob dveh skoraj identičnih razgaljenih fotografijah, ki so ju njeni zvesti oboževalci pozdravili z velikim navdušenjem.

V komentarje pod objavo so ji lepili simbole srčkov in poljubčkov, mnogi so zapisali, da je zares prava boginja, da kar žari in da je tudi med nosečnostjo neverjetno lepa.

Lepa manekenka je novico, da pričakuje naraščaj, sporočila oktobra lani. Svojo nosečnost in rastoči trebušček je nenehno dokumentirala s fotografiranjem in fotografije redno objavljala na svojem profilu na Instagramu. Velikokrat tudi – tako kot tokrat – povsem brez oblačil.

Več njenih nosečniških objav si lahko ogledate v videu na vrhu članka.