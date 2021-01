Tudi noseča v kopalkah pozira na Instagramu

Da je še vedno videti odlično in da ji nosečniški trebušček nadvse pristaja, so se strinjali mnogi igralkini oboževalci. V komentarjih pod fotografijami, kjer je pokazala lepo zaobljen trebušček in še vedno zavidanja vredno postavo, so pisali, da je videti neverjetno in da je naravna lepotica.

39-letna zvezdnica ima sicer iz prvega zakona že 10 let stari hčerko Violet, z zdajšnjim partnerjem, francoskim glasbenikom Mattom Pokoro, s katerim se je začela videvati avgusta 2017, in leto dni starega sina Isaiaha. Da se bo družina kmalu povečala za še enega člana, je Christina pred dobrim mesecem dni sporočila prav tako prek Instagrama. Objavila je dve prikupni fotografiji – na eni ji Matt na plaži ob sončnem zahodu poljublja trebušček, na drugi ji nanj malo ročico polaga Isaiah.