S to fotografijo vznemirila oboževalce

Mama treh otrok in najstarejša iz razvpitega klana Kardashian-Jenner Kourtney Kardashian svoje sledilce pogosto razveseljuje s fotografijami, na katerih na ogled postavlja svoje lepo oblikovano telo. Tokrat je objavila serijo več fotografij, na katerih je pozirala v rožnatem bikiniju, in čeprav je verjetno zvezdnica hotela ponosno na ogled postaviti svojo vitko postavo z oblinami na pravih mestih, so njeni oboževalci videli le eno – malce napihnjen trebušček. In mnogi nemudoma sklepali, da je 41-letna zvezdnica v veselem pričakovanju.

Medtem ko so jo nekateri v komentarjih zgolj spraševali, ali je ali ni noseča, so spet drugi kar preprosto zatrdili, da je zagotovo na poti otrok številka štiri. In ji celo izrekli čestitke. Še več, nekateri so prepričani, da je zanosila s svojim nekdanjim partnerjem Scottom Disickom, ki je tudi oče njenih treh otrok in s katerim sta si še vedno zelo blizu.

A našli so se tudi takšni, ki so preostale opomnili, da je morda zadnje dni le malo več jedla oziroma da je morda le pridobila nekaj kilogramov in da je smešno takoj preiti k trditvam, da je noseča. Na dilemo, ki se je vnela na Instagramu, se zvezdnica za zdaj še ni naravnost odzvala.

