Lizzo se je pridružila kampanji znanega kozmetičnega podjetja, ki spodbuja pozitiven odnos do lastnega telesa in hkrati bolj zdrav odnos do družbenih omrežjih. Pevka je sodelovanje naznanila v svojem slogu – z golo fotografijo na Instagramu, ki je povsem neobdelana, pravi.

"Hotela sem vam ponuditi neretuširano fotografijo. Običajno bi obdelala svoj trebušček in zgladila kožo, a sem se vam hotela pokazati čisto naravna," je zapisala pod fotografijo, na kateri pozira brez oblačil in ličil, s skodelico kave v rokah.

Obline želi normalizirati

32-letna zvezdnica Instagram redno uporablja za ozaveščanje glede pozitivnega odnosa do svojega telesa in poudarja, da obožuje svoje obline. Ravno zaradi tega je septembra lani pristala v modni reviji Vogue, v kateri je poudarila, da hoče normalizirati obline, kakršne ima sama.

Da uživa v svojem telesu, kaže tudi s tem, ko nosi provokativne oprave, ki več razkrivajo kot odkrivajo.

Pri tem dobiva veliko podpore, a tudi kritike, češ da spodbuja nezdrav način življenja, a se na to ne ozira in odgovarja, da redno telovadi in da pač uživa v prehrani. Že več let je veganka in svoje recepte redno objavlja na družbenem omrežju TikTok.

