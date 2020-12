Lindsey Vonn se je razšla z zaročencem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po treh letih je konec ljubezni med ameriško smučarsko šampionko in kanadskim hokejistom.

Lindsey Vonn in P. K. Subban sta se po treh letih zveze razšla.

36-letna nekdanja smučarka in 31-letni hokejist, ki sta se avgusta lani zaročila, sta novico sporočila prek svojih profilov na Instagramu. "V zadnjih treh letih sva preživela nekaj izjemnih trenutkov," je ob skupni fotografiji zapisala Lindsey Vonn in dodala, da je njen nekdanji zaročenec "dober človek" in da ga neizmerno spoštuje.

"Toda po dolgem razmisleku sva se odločila, da svoji poti nadaljujeva ločeno," je še zapisala, "vedno bova dobra prijatelja in drug drugega imela neizmerno rada. Prosiva, da v tem obdobju spoštujete najino zasebnost."

Enako fotografijo je na Instagramu objavil tudi Subban in ob njej zapisal: "Lindsey je ena najbolj prijaznih in skrbnih oseb, kar jih poznam. Vedno bom cenil čas, ko sva bila skupaj, in trenutke veselja, ki sva jih delila."

