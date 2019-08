Letalo z menedžerjem in ekipo slavne pevke po pristanku zajeli plameni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na letalu, na katerem so bili menedžer in člani ekipe pevke Pink, je po pristanku na danskem letališču izbruhnil požar. Foto: Reuters

Letalo, na katerem so bili menedžer in člani ekipe ameriške pevke Pink, ki se trenutno mudi na evropski turneji, so v ponedeljek ponoči po pristanku na danskem letališču Aarhus zajeli plameni. Po poročanju medijev se v incidentu ni poškodoval nihče, slavne pevke pa ni bilo na omenjenem letalu.