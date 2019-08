Pink provocira: Poglejte, kaj sva naredili #video

Pink je bila na račun svojih starševskih odločitev v preteklem času deležna kar nekaj kritik. Nazadnje je mnoge svoje oboževalce razburila s tem, ko je dovolila svojima otrokoma tekati po Muzeju holokavsta v Berlinu ter fotografijo celo objavila na Instagramu.

A na neki točki ji je zaradi nesramnih, celo žaljivih komentarjev prekipelo, zato je na Instagramu izklopila možnost komentiranja, vsakič ko objavi kakšno fotografijo svojih dveh otrok. Te po novem objavlja tudi zelo poredko, in še na teh jih vidimo le iz profila ali od zadaj.

Foto: Getty Images

Ko pa je na Instagramu zasledila, da je bila pevka Jessica Simpson prav tako tarča očitkov, da je slaba mama, ker je sedemletni hčerki Maxwell dovolila, da si je konice las pobarvala rožnato, se ji je, na svoj ciničen in provokativen način, postavila v bran.

Na svojem Instagramu je objavila kolaž dveh fotografij, na katerih svoji osemletni hčerki Willow tudi sama barva lase, in to v modro barvo. "Slišala sem, da je bila Jessica Simpson deležna zgražanja, ker je svoji sedemletnici dovolila, da si je pobarvala lase. Zato sva mislili, da bi vam pokazali, kaj sva počeli včeraj," je zapisala ob fotografiji ter v obliki ključnikov jasno izrazila mnenje, naj se ljudje brigajo za svoje otroke in se ne vtikajo v druge ter da so "starševska policija" pravzaprav žalostni in osamljeni ljudje.

