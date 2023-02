Lani sta se razšla, zdaj so ju spet ujeli skupaj #foto

Oktobra lani je več tujih medijev poročalo, da sta se znani didžej David Guetta in njegovo 24 let mlajše dekle Jessica Ledon po sedmih letih zveze razšla.

Didžej in manekenka razhoda takrat nista ne zanikala ne potrdila, na letošnje valentinovo pa so ju paparaci spet ujeli skupaj. Fotografirali so ju na plaži v Miamiju, kjer sta se skupaj sprehajala in se na ležalniku objemala ter poljubljala.

Foto: Profimedia

Dan pozneje so ju znova opazili na plaži, tokrat v družbi še enega zvezdniškega para, didžeja Afrojacka in njegove žene Elettre Lamborghini, vnukinje Ferruccia Lamborghinija, ustanovitelja slovite znamke prestižnih avtomobilov Lamborghini.

Z leve proti desni: Jessica Ledon, DJ Afrojack in Elettra Lamborghini Foto: Profimedia

