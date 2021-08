Kurz v Rovinju: natakarjem je dejal, naj snamejo maske

Med politiki in drugimi znanimi obrazi, ki so si letos poleti za oddih izbrali Hrvaško, je tudi avstrijski kancler.

Ta teden so na počitnicah v Rovinju opazili avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza, ki v Istri dopustuje z nosečo partnerko Susanne Thier. Po poročanju spletnega portala IstraIN.hr si je privoščil kosilo v eni od tamkajšnjih restavracij, kjer si je vzel čas tudi za fotografiranje z osebjem.

V restavraciji so za IstraIN.hr povedali, da je bil Kurz odličen gost in da pri kosilu ni imel nobenih posebnih zahtev. "Preprost človek je, sploh ni kompliciral," so povedali, "ko smo ga prosili, da se fotografira z nami, smo nosili zaščitne maske, on pa nam je rekel, naj jih snamemo, da se bodo videli naši obrazi in nasmehi."

Austrijski kancelar Sebastian Kurz nije skrivao svoje oduševljenje gradom i ljudima koje je susreo! Posted by IstraIn on Wednesday, August 11, 2021

Dodali so, da avstrijski kancler ni skrival navdušenja nad Rovinjem in ljudmi, ki jih je tam srečal. "Priznati moram, da je Rovinj prekrasno mesto, zelo mi je všeč, pa tudi ljudje so me pozitivno presenetili, vsi so zelo simpatični," je menda povedal med kosilom.

Manj navdušeni nad Kurzevo sproščenostjo so bili avstrijski mediji. Časopis Kurier je novico o kanclerjevem dopustu pospremil z besedami, da je ta še pred letom dni opozarjal, da Avstrijci koronavirus "prinašajo" domov, ko se vračajo z dopusta na morju, zdaj pa na počitnicah z natakarji pozira brez zaščitne maske.

