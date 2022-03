Konec kariere Brucea Willisa? Trpi za demenco.

67-letni zvezdnik akcijskih filmov Bruce Willis naj bi se že nekaj leti boril z demenco in počasi zapušča filmski svet. Junak številnih akcijskih filmskih uspešnic, med drugim filmov Umri pokončno in Plačanci 2, si vedno težje zapomni besedila za filmske vloge, zato naj bi mu na pomoč priskočila šepetalka.

Da njegovo zdravstveno stanje zares ni najboljše, potrjujejo njegovi igralski kolegi. "Žal je vse to resnično. Sodelovala sva pri štirih filmih, tako da lahko povem iz prve roke. Zelo žalostno je videti, kako legenda, kot je Bruce, bledi in razpada pred vašimi očmi. Vem, kako je delati z njim zadnja leta," je povedal režiser Matt Eskandari, ki je z njim sodeloval pri filmih Hard Kill, Survive the Night in Trauma Centre.

Bruce Willis z ženo Emmo Heming Foto: Reuters

O Bruceovi demenci je prva pisala revija OK! januarja 2021, ko so sporočili, da se igralec spopada z izgubo spomina. Povod za članek je bil njegov prihod na dogodek brez maske, zaradi česar so ga kritizirali, sam pa se je opravičeval, češ da je preprosto pozabil, da jo mora nositi.

Bruce se je odločil, da bo počasi opustil snemanje in več časa preživel z družino, menda pa ga močno podpira tudi nekdanja žena Demi Moore. Nekoč slavna hollywoodska zakonca sta kljub ločitvi še vedno dobra prijatelja. 59-letna zvezdnica je na družbenem omrežju nekdanjemu partnerju voščila za 67. rojstni dan, ob tem pa se mu zahvalila za njuno mešano družino. "Vse najboljše, Bruce. Hvaležna sem za najino mešano družino," je zapisala pod fotografijo, na kateri skupaj pozirata v kuhinji, na obrazu pa imata velik nasmešek.

Zvezdnika sta se poročila leta 1987, njun zakon pa je trajal trinajst let. Imata tri hčere.

Bruce se je znova poročil leta 2009 z Emmo Heming, s katero ima dve hčeri, Evelyn in Mabel.

