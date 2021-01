Brucea Willisa vrgli iz lekarne, ker ni hotel nositi maske

Igralca Brucea Willisa so v ponedeljek vrgli iz ene od lekarn v Los Angelesu, potem ko si v prostoru ni hotel nadeti maske, poroča ameriški tabloid Page Six.

Kot so za omenjeni medij povedali očividci, je 65-letni Willis okoli vratu nosil ruto, ki bi si jo zlahka potegnil čez usta in nos, a tega ni hotel storiti, zato so ga uslužbenci lekarne poslali iz prostora.

Bruce Willis asked to leave pharmacy for refusing to wear a mask https://t.co/cEmwCc8vhI pic.twitter.com/W1k6ChK4zt — Page Six (@PageSix) January 12, 2021

Ko se je vest o incidentu razširila po medijih, se je oglasil tudi Willis. "Napačno sem presodil situacijo," je izjavil za revijo People in dodal: "Bodite varni in še naprej nosite maske."

Družbena omrežja so takoj preplavile opazke, da želi igralec očitno "umreti pokončno", predvsem pa je s svojo neodgovorno potezo močno razjezil prebivalce Los Angelesa. To mesto je namreč med pandemijo covid-19 eno najbolj prizadetih v ZDA, skupno so tam potrdili že skoraj milijon okužb z novim koronavirusom in več kot 12.300 smrti zaradi covid-19.

