Komičarka Amy Schumer je kratko zvezo okronala s poroko

Ameriška komičarka in igralka Amy Schumer je prek Instagrama sporočila, da je skočila v zakonski stan, in s sledilci delila tudi fotografije veselega dogodka.

Amy in Chris sta par le nekaj mesecev. Foto: Instagram

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Amy Schumer se je en dan pred valentinovim poročila s kuharskim mojstrom Chrisom Fischerjem, kar je sporočila prek najbolj priljubljenega družbenega omrežja.

Amy je objavila serijo fotografij s poroke v najeti hiši ob oceanu v Malibuju, med svati pa je bilo veliko znanih imen.

Jennifer Lawrence je bila le ena od zvezdniških gostov. Foto: Instagram

Znana komičarka je na proslavljanje med drugim povabila igralce Jennifer Lawrence, Jennifer Aniston, Larryja Davida, Davida Spada, Judda Apatowa in Jaka Gyllenhaala.

"Bila je zelo sproščena poroka, organizirana v zelo kratkem času," je za Us Weekly izdal neimenovani vir. "Večina gostov je za torkovo poroko izvedela v nedeljo, ko jim je Amy poslala SMS-sporočilo. Bil je čudovit dan in vsi so zelo uživali."

Yup A post shared by @ amyschumer on Feb 15, 2018 at 8:53am PST

A post shared by @amyschumer on Feb 15, 2018 at 11:48am PST

V zakonski stan po le nekaj mesecih

Amy je šele pretekli konec tedna uradno potrdila, da je v zvezi s Fischerjem, ko je na Instagramu delila fotografijo poljuba. Par se je spoznal lani jeseni in je skupaj šele nekaj mesecev.

Fischer je sicer uspešen kuharski mojster, ki se lahko pohvali z nagrajeno kuharsko knjigo in priznano restavracijo Beach Plum, ki jo med drugim obožujeta zakonca Obama.