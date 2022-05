Kdo je mladenič, ki je vrnil nasmeh na obraz Katie Holmes?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Katie Holmes se je pred dnevi po New Yorku ponosno sprehodila v spremstvu novega fanta Bobbyja Wootna III. Par je jasno izražal svojo naklonjenost. A kdo je skrivnostni glasbenik?

Po propadlem zakonu s Tomom Cruisom, s katerim ima hčerko Suri, je Katie Holmes nekaj let na skrivaj hodila z igralcem Jamiejem Foxxom. Ravno ko je prišel čas, da se osvobodita, in sporna pogodba, ki jo je morala podpisati po ločitvi, ni več ovirala njune sreče, se je par razšel.

Foto: Guliverimage

Skoraj dve leti pozneje je Katie videti srečna in zelo zaljubljena. Vsaj tako kažejo fotografije, posnete prejšnji konec tedna, ko so 43-letno Američanko ujeli na sprehodu z deset let mlajšim glasbenikom Bobbyjem Wootnom III.

Čeprav ima Bobby uspešno kariero, je širša javnost zanj slišala šele zdaj, ko hodi s hollywoodsko igralko. Gre za nadarjenega glasbenika, producenta, skladatelja in basista. Za svoje delo je prejel tudi prestižno nagrado grammy, impresivno pa je, da je basist samouk.

Glasba ima preprosto v krvi. Njegov oče je bil glasbeni producent in profesor glasbe, dedek pa ustanovitelj zborovskega ansambla Wooten. Bobby se je rodil v New Jerseyju, odraščal je v Chicagu, potovanje pa ga je pripeljalo v New York, kjer danes poučuje na prestižni univerzi NYU.

Občinstvo ga je imelo priložnost videti na letošnji Coachelli, ko je igral s Carly Rae Jepsen. Sodelovanje s svetovno znanimi zvezdami zanj ni nič novega. Med drugim je sodeloval z Jennifer Lopez, Macom Millerjem in Jennifer Hudson.

