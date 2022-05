Bivša žena Toma Cruisa pokazala novega fanta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so ju pred nekaj tedni ujeli paparaci, je igralka Katie Holmes zdaj tudi uradno potrdila, da je spet zaljubljena. Na gala dogodek v New Yorku je namreč prišla v spremstvu glasbenika Bobbyja Wootna III. in z njim zadovoljno pozirala fotografom.

43-letna igralka se z deset let mlajšim skladateljem videva že nekaj časa, poroča Page Six, predstavila ga je že tudi svoji materi.

Pred njim se je videvala z newyorškim gostincem, ki naj bi zaradi nje celo zapustil svojo zaročenko, sicer pa je bila med letoma 2006 in 2012 poročena s Tomom Cruisom, s katerim ima hči Suri.

