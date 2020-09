Katie Holmes ima novega fanta, zaradi nje je zapustil zaročenko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralka je po koncu zveze z Jamiejem Foxxom spet srečna, tokrat v objemu mladega newyorškega gostinca, ki je bil še do nedavnega zaročen.

Igralko Katie Holmes so paparaci ta teden v New Yorku ujeli v objemu novega fanta. To je Emilio Vitolo ml., sin znanega newyorškega gostinca, ki tudi sam dela v restavraciji in se občasno ukvarja z igralstvom.

41-letno Katie in 33-letnega Emilia so fotografi v zadnjih dneh večkrat ujeli med izmenjevanjem nežnosti, kar je pravzaprav presenetljivo, saj je igralka po ločitvi od Toma Cruisa leta 2012 svojo zasebnost skrbno skrivala. Tako sta se z igralcem Jamiejem Foxxom, s katerim naj bi bila v razmerju vse od leta 2013, v javnosti prvič skupaj pojavila šele lani, kmalu zatem pa sta se razšla.

Po ločitvi od Toma Cruisa je Katie Holmes svojo zasebnost zelo skrivala. Foto: Getty Images

Je zaradi nje (na grd način) prekinil zaroko?

Medtem pa se vrstijo ugibanja, kdaj se je začela videvati z Vitolom. Ta je še pred kratkim imel zaročenko, poroča več tujih tabloidov, ki jo je zapustil šele, ko so v medije prišle fotografije, na katerih se poljublja s Katie Holmes. In kot da to še ni dovolj - da razdira zaroko, ji je menda sporočil kar prek SMS-sporočila.

