Kate Middleton in princ William razkrila ime tretjega otroka

Britanski princ William in njegova žena Kate Middleton sta tretjega otroka, ki se je rodil v ponedeljek, poimenovala Louis Arthur Charles, so danes sporočili iz Kensingtonske palače.

"Za dojenčka se bo uporabljalo poimenovanje njegova kraljeva visokost princ Louis cambriški," so še zapisali v sporočilu.

