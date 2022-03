Kate Middleton in princ William kršila kraljevsko pravilo glede selfijev

Vojvoda in vojvodinja Cambriška sta se prvi dan obiska na Jamajki tako zabavala, da sta ob tem pozabila na kraljeva pravila primernega obnašanja. Posnela sta namreč selfi z jamajško bob ekipo. Pozneje so fotografi posneli tudi njuno neposrečeno pozdravljanje domačinov skozi mrežo.

Vojvoda in vojvodinja Cambriška sta v torek prispela na Jamajko v okviru enotedenske turneje po nekdanjih britanskih karibskih kolonijah. Prvi dan sta obiskala staro sosesko Boba Marleyja Kingston Trench Town. Tam je kraljevi dvojec brez obotavljanja preizkusil bob za dva. Ob tem je par prekršil "kraljevsko pravilo selfijev" in z jamajško ekipo za bob posnel zabavno fotografijo. Na posnetku je par nasmejan do ušes.

Kultni posnetek so pozneje objavili na uradnem računu jamajške ekipe na Instagramu, nanj pa sta se odzvala celo William in Kate. "Kakšna čast je, da sta vojvoda in vojvodinja Cambriška ne le na Jamajki, ampak sedita v enem od naših zgodovinskih bobov! Hvaležni smo za podporo in se veselimo, da bomo spet #HottestThingOnIce na zimskih olimpijskih igrah 2026!" je zapisala ekipa ob fotografiji, ki jo je hitro všečkalo več tisoč ljudi.

Foto: Reuters Čeprav ne obstaja izrecno pravilo, da člani kraljeve družine ne smejo objavljati selfijev, na splošno velja, da tovrstno fotografiranje zavračajo, saj naj bi se v javnosti osredotočali predvsem na posel in namen obiska.

Zgražanje ob rokovanju

Posmeh in zgražanje pa so sprožile tudi fotografije princa Williama in Kate, ki se z otroki rokujeta skozi žičnato ograjo. To je bila samo še kaplja čez rob, potem ko je njun obisk sprožil proteste, na katerih so zahtevali popravilo škode, ki jo je v kolonialni preteklosti povzročilo sužnjelastništvo. Na desetine ljudi se je zbralo v Kingstonu, kjer so prepevali tradicionalne pesmi in držali transparente z napisi "Seh yuh sorry" oziroma "Recite, da vam je žal".

Foto: Reuters

Na neki fotografiji je bila prikazana sijoča ​​Kate, ki se dotika ponujenih rok ljudi, zbranih na drugi strani visoke žičnate ograje. Malorie Blackman je na Twitterju objavila to fotografijo in zapisala: "Zakaj princ William in Kate v svojih oddelkih za odnose z javnostmi ne zaposlita vsaj ene temnopolte osebe, ki bi najprej pregledala takšne fotografije?" Fotografija je namreč spodbudila trditve, da sta bila turneja in z njo povezana reklama neustrezni in sramežljiva farsa. "Kdo je mislil, da je to dobra fotografska operacija?" je nekdo zapisal v tvitu, ki je prejel več deset tisoč všečkov.

Foto: Reuters Namen kraljevega obiska je namreč tudi ta, da utrdita vezi karibskih držav z britansko krono in skušala preprečiti, da bi te države šle po poti Barbadosa, ki je pretrgal vezi z britansko krono in postal republika.

