Kanye West si je prislužil še dve knjigi o Plečniku in vabilo v Ljubljano

Potem ko je razvpiti raper v sredo tvitnil naslovnico knjige o Jožetu Plečniku in s tem vzbudil pozornost cele Slovenije, so ga iz Plečnikove hiše povabili na obisk.

"Dragi gospod Kanye West, veseli nas, da ste odkrili našega velikega arhitekta Jožeta Plečnika," so se na Facebooku oglasili iz Plečnikove hiše, nekdanjega arhitektovega domovanja na Karunovi ulici v Ljubljani. Raperju so sporočili, da so zanj pripravili paket "dveh svežih novih knjig o Plečnikovih izjemnih delih", ki sta jih napisala Noah Charney in Andrej Hrausky.

"Paketu dodajamo darilni bon za vas in vašo družino, da si lahko brezplačno ogledate edinstveno Plečnikovo hišo. Upamo, da boste uživali v darilu," so dodali in Westu sporočili, da mu bodo paket knjig in darilnega bona poslali prek njegovega menedžerja Scooterja Brauna.

Kaj bo West videl v Plečnikovi hiši, če pride na obisk? Poglejte: