Kako je dvoletni sin osramotil srbsko premierko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbska premierka Ana Brnabić je gostovala v oddaji AmiG na srbski televiziji, med gostovanjem pa spregovorila o zasebnem življenju, partnerici Milici Đuričić in tudi vzgoji sina Igorja.

Predsednica srbske vlade, 46-letna Ana Brnabić, je gostovala na srbski televiziji. Njen nastop je bil precej ležeren in sproščen, med obiskom pa je spregovorila o zasebnem življenju, partnerici Milici Đuričić, pa tudi o vzgoji njunega sina Igorja. Razkrila je, da dvoletni Igor obožuje klasično glasbo, jahanje in živali.

Povedala je tudi anekdoto, kako jo je pred kratkim razveselil njen malček. "Ko smo neki večer gledali njegovo najljubšo risanko Veseli zajčki, so v eni od epizod igrali različna glasbila. En majhen zajček je preostale motil s trobento. Tako sem mislila jaz, moj sin pa se je obrnil in rekel: 'To je rog.'"

Priznala je, da je morala s pomočjo iskalnika Google preveriti njegovo trditev. "Rekla sem mu, da je pameten, on pa se je obrnil in me vprašal: 'Kako si lahko zamenjala rog za trobento?'"

Na vprašanje voditeljice, ali je stroga pri vzgoji otroka, je ta odgovorila: "Jaz nisem, Milica je. Nisem stroga, je pa dobro, da nekdo skrbi za disciplino."

Srbska premierka je življenjsko sopotnico Milico Đurđić, ki je zaposlena v centru za radiologijo in magnetno resonanco, spoznala pred leti v klubu, kjer se sestajajo istospolno usmerjeni, razmerja pa nista skrivali. Đurđićeva je premierko od vsega začetka redno spremljala na uradnih večerjah in protokolarnih dogodkih, kmalu pa sta se odločili tudi za starševstvo in zanositev z biomedicinsko pomočjo. Sina Igorja je septembra 2019 rodila Milica.

Preberite še: