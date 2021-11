Kaj imajo skupnega Primož Roglič, Damjan Murko in Špela Grošelj?

Vsi trije se lahko pohvalijo s spletnimi trgovinami, kjer prodajajo svoje izdelke. Od mikrofonov in planerjev pa do dresov, kap in zvezkov. Preverite, kateri znani Slovenci so še zaplavali v podjetniške vode in s svojimi izdelki navdušili oboževalce.

Bližajo se praznični dnevi in božični čas pomeni samo eno: koledar Damjana Murka. V desetih letih, odkar ga izdaja, je postal pravi fenomen. Tudi letos gre kot za med, razlaga štajerski slavček: "Koledar se tako dobro prodaja, da ga sploh še nismo reklamirali. Tako veliko naročil je bilo."

Na koledarju gol, odet le v ribiško mrežo

Fotografije letos nimajo skupne tematike, posneli so jih na različnih lokacijah. "Najbolj estetska fotografija je iz Pirana, kjer nam je ribič posodil svojo ladjico, jaz sem šel na njo, slekel svoja oblačila in se zavil v ribiško mrežo." Fotografiran je še ob kozolcu, na tračnicah in z lokomotivo. "Ko gledaš te fotografije, ne veš, ali bi se smejal ali bi rekel 'vau', ker so tudi zelo umetniške," razlaga.

A pevec ni ostal samo pri koledarjih. Ima tudi svoje parfume z imenom "LaMurko, naj te pošpricam" in skodelice s pomenljivim sloganom "Zaspi in zbudi se z mano, naj te posrkam". In kdo so kupci njegovih izdelkov? Koledarje so običajno kupovali kot smešno darilo, zadnja leta pa je drugače. "Zadnje čase veliko ljudi kupi koledar kar zase, kar se mi zdi določen fenomen, napredek. Da se ljudje nasmejijo na moj račun, to je bistvo vsega," sklene Murko.

Špela Grošelj prodaja mikrofon

Pevka Špela Grošelj je v podjetniške vode zaplula že novembra lani, ko je lansirala svoj mikrofon za karaoke. "To ni mikrofon za otroke, ampak je namenjen predvsem odraslim. Po moji statistiki ga kupujejo stranke, stare od 18 do 60 let," razlaga Špela in se pohvali, da je neka gospa kupila že tri. "Rekla je, da bo kupila še dva. S prijateljicami se dobijo in pojejo," veselo pove in doda, da je zelo vesela, da se ljudje znajo zabavati kljub trenutni globalni problematiki: "To so spodbudne informacije, ki me samo dodatno motivirajo."

"Planer ne bo samo papir z datumi"

A njena podjetniška pot se ne bo končala pri mikrofonih. Kmalu bo izdala tudi svoj planer. Pa čeprav je rekla, da tega ne bo nikoli naredila. "Nikdar v življenju si nisem mislila, da bom imela svoj planer. To se je zgodilo zelo spontano in predvsem zato, ker dekle, od katerega sem vsako leto kupila planer, letos teh ne bo izdalo. Pa sem si rekla, zakaj pa ga ne bi izdala jaz. Odločitev je padla s petka na ponedeljek."

Povezala se je z mladim oblikovalcem in skupaj sta ustvarila nekaj čisto novega. "Planer absolutno ne bo takšen kot drugi na trgu. Lahko rečem samo to - če je bil do zdaj planer le papir z datumi, bo s tem planerjem jasno, da je lahko veliko več kot to in da je lahko interaktiven," nam pove Špela, ki razkrije še datum lansiranja. "10. novembra ga bom razkrila sledilcem na Instagramu, prodajati pa se bo začel v prihodnjih dneh."

Špela dela vse izključno na podlagi izračunov svoje numerologinje. Na podlagi tega bo izbrala tudi ceno svojih planerjev. "Odločam se med dvema cenama. Ljudje mi svetujejo višjo, jaz sem pa samo še v tisti fazi, da moram to številko začutiti," pove in pojasni, da sicer ne bo najcenejši, bo pa cenovno dostopen.

Parfumi Rebeke Dremelj velik prodajni hit

Rebeka Dremelj že dolgo ni znana samo po svoji pevski karieri. Vsestranska pevka skupaj z drugimi uspešnimi ženskami ustvarja spletno stran Nepremagljiva, večina pa jo pozna tudi po njenih parfumih. Čisto prvega je izdala pred šestimi leti. "Prvi parfum je bil precej močan in sladek, ženske so ga imele zares rade. Potem je bil en poleten, svež, najnovejši parfum Differo by Nepremagljiva pa vsebuje note jasmina in vanilje, ki sta mi zelo ljuba," razlaga Rebeka.

Foto: osebni arhiv

Po parfumu še knjiga za otroke

Prepričana je, da je parfum izdelek, ki ga ne moreš omejiti na starostno skupino. "Naša stran Nepremagljiva.si je sicer v osnovi namenjena ženskam, starejšim od 35 let, vendar so kupke tudi mlajše." Pevka in mama dveh hčera je lani izdala tudi otroško knjigo z naslovom Božiček obstaja. Namenjena je vsem otrokom, ki se sprašujejo o obstoju Božička.

"Ko otroci izvejo resnico o Božičku, doživijo veliko razočaranje in lahko dobijo občutek, da so jim lagali ravno tisti, ki jim najbolj zaupajo. Pravljica je tako namenjena staršem, da bodo lažje odgovarjali na vprašanja o Božičku, otroci pa lažje razumeli nekaj tako težko razumljivega." Knjiga, ki je bila lani razprodana, bo letos doživela ponatis.

Primož Roglič z izdelki za zagrizene kolesarje

Podjetništvo ni tuje niti našim športnikom. Mlade košarkarje s svojo kolekcijo žog, dresov, majic, kap in šolskih potrebščin navdušuje Luka Dončić, spletno trgovino s svojimi izdelki pa imata tudi Primož Roglič in Peter Prevc. Naš kolesarski as prodaja oblačila, natikače in bidone s svojim logotipom, vsi zagrizeni kolesarji pa lahko na njegovi spletni strani kupite tudi kolesarske hlače in dres z njegovim podpisom.

Podobne izdelke najdete tudi v spletni trgovini Petra Prevca, le da so ti bolj prilagojeni zimski sezoni. Naš smučarski skakalec prodaja različne zimske kape s svojim logotipom, na voljo pa so tudi navijaški paketi, ki so prilagojeni za moške in ženske. Tudi na šolarje ni pozabil. Za njih so na voljo paketi zvezkov in barvic, kupijo pa lahko celo njegov rokovnik.

