Rebeka Dremelj o svoji postavi: Če zamižim na eno oko, je prav fajn

Rebeka Dremelj, znana slovenska pevka, je s svojimi sledilci na Instagramu delila fotografijo, na kateri pozira v bikiniju na čolnu. Zapisala je, da ji je prijateljica priporočila aplikacijo, ki s pomočjo fotošopa odstrani odvečne kilograme, in priznala, da je zanjo vedela, saj jo je v preteklosti že uporabljala, vendar je zdaj več noče.

"Hej, to sem jaz. Malo vampkasta, ker sem preveč lepo papcala, pila in se preveč veselila! Ne smem reči, da sem zadovoljna sama s sabo, ker nisem, in se ne počutim dobro, ampak mi je pa, če zamižim na eno oko, prav fajn," je razkrila priljubljena slovenska pevka in dodala, da je njen mož zadovoljen, otroci so nasmejani in da je "vse tako, kot mora biti".

"Vampek gor ali dol, vam rečem," se je še pošalila in zapisala, da se bo s svojim videzom začela obremenjevati septembra, ko bo telovadila, šla na dieto in se lotila kakšnega fit izziva. "Zdaj je pa tako, kot je. Pa kaj naj. To sem jaz. Zadovoljna, zdrava in srečna. V ogledalo pa se pač malo manj gledam v celoti," je še sklenila in dodala: "Na zdravje."

