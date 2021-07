Špela Grošelj odkrito: zakaj se je razšla z Gregorjem Kirschem?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pevka je o sebi razkrila vrsto intimnih podrobnosti, o katerih do zdaj še ni govorila.

Čeprav je od tega minilo že več kot leto dni, pevko Špelo Grošelj še vedno obsipavajo z vprašanji, zakaj se je marca lani po petih letih zveze razšla s podjetnikom Gregorjem Kirschem. Tudi tokrat, ko je svoje sledilce na Instagramu pozvala, naj ji pošljejo svoje domneve o njej, ona pa jim bo povedala, ali gre za resnico ali laž.

Kot je objavila, je bila kopica vprašanj povezanih z njenim nekdanjim partnerjem. "Očitno ga nekateri še niste preboleli," je zapisala, ob tem pa na kar nekaj teh vprašanj tudi iskreno odgovorila.

Med drugim je razkrila, da je bila pobudnica razhoda ona, zavrnila pa je govorice, da sta se razšla zaradi nezvestobe. Prav tako je za laž označila namig, da sta se razšla, ker naj bi jo Gregor, sicer tudi osebni trener, preveč obremenjeval z zdravim načinom življenja.

"Razšla sva se mirno in sporazumno"

"Z Gregom sva ostala v dobrem odnosu, saj sva se razšla mirno, sporazumno in ne zaradi varanja ali pa zaradi njegovega 'neuspešnega poskusa' spremembe mojega načina prehranjevanja," je poudarila in potrdila, da sta z Gregorjem še vedno v dobrih odnosih, a ne tako zelo dobrih, da bi se med njima spet kaj pletlo.

"To samo zakomplicira predelavo nekdanje zveze," je zapisala, "ne dobivava se na skrivaj, ni nama nelagodno v družbi drug drugega, občasno se slišiva ali si tipkava, a vse na podlagi fer odnosa, ki sva ga imela pet let."

Z Domnom Kumrom sta le prijatelja

Ob tem je zavrnila tudi namigovanja, da je v nekaj več preraslo njeno prijateljstvo s pevcem Domnom Kumrom, s katerim je pred kratkim posnela novo skladbo in videospot. "Ne, noben od naju ne čuti ničesar drugega kot prijateljstvo," je zatrdila, "poznava se že skoraj 20 let in v tem času sva doživela že marsikaj ... ampak ne romantične ljubezni."

Sicer pa je priljubljena pevka razkrila tudi nekaj drugih podrobnosti o sebi, med drugim to, da ji niso všeč poraščeni moški. "Vedno so mi bili všeč 'babyface' tipi moških, brez brade, gladki po prsih, hrbtu, trebuhu, obrazu ..." je zapisala, "in zelo bom presenečena, če se bo moj okus za moške glede tega kdaj spremenil."

Oglejte si še: