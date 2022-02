Jennifer Lawrence rodila prvega otroka

31-letna z oskarjem nagrajena igralka Jennifer Lawrence je rodila prvega otroka, ki ga ima z možem Cookom Maroneyjem.

Zvezdnica se je nazadnje sprehodila po rdeči preprogi na premieri filma Don't look up. Takrat že visoko noseča je sijala v Chanellovi obleki.

Jennifer in 37-letni direktor umetniške galerije Cooke Maroney sta se poročila 19. oktobra 2019 na Rhode Islandu in njune poroke so se udeležili Adele, Cameron Diaz in Emma Stone. Ob poroki je dejala: "Ko sem spoznala Cooka, sem se želela poročiti z njim. Želela sva se poročiti, se popolnoma predati drug drugemu. Na srečo za to obstajajo dokumenti. Želela sem izkoristiti to možnost."

Jennifer in soigralec Leonardo DiCaprio Foto: Guliverimage

Leta 2013 je Jennifer Lawrence prejela oskarja za glavno žensko vlogo v filmu Za dežjem posije sonce.

