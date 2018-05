Je to dieta, na katero prisega kraljevi par?

Britanski princ Harry je v zadnjih tednih izgubil kar nekaj kilogramov. Glavni krivec za to naj bi bila njegova zaročenka Meghan Markle, ki je spremenila njegove prehranjevalne navade. Princ zdaj menda prisega na dieto, v kateri prevladujejo veganski smoothieji in morska hrana.

Princ Harry je pred poroko z Meghan Markle shujšal tri kilograme. Foto: Getty Images

Časi, ko je mlad britanski princ jedel pice, hamburgerje, ocvrt krompirček in drugo kalorično hrano, so očitno mimo. Tik pred poroko je na strogi dieti, pogosto pa obiskuje tudi prestižno telovadnico v mestu Chelsea, kjer letna članarina stane devet tisoč evrov, poroča Hello Magazine.

Fitnes, kjer princ trenira, je znan po promoviranju prav posebne diete, ki sta jo sestavila nutricionista Aidan Goggins in Glen Matten. Pred dvema letoma sta izdala tudi knjigo z naslovom The Sirtfood Diet Book, ki je bila v Angliji velik hit.

Časi, ko je britanski princ jedel kalorično hrano, so menda mimo. Foto: Getty Images Dieta, ki jo promovirata in ki naj bi se je tik pred poroko držal tudi princ Harry, temelji na pozitivnih učinkih polifenolov, ki jih najdemo v surovi zelenjavi in sadju ter zelenem čaju. Dieta pa je sestavljena iz dveh faz.

Prva faza je nekakšno razstrupljanje, ki traja sedem dni, temu sledi dolgoročno prilagojeno prehranjevanje. Sedemdnevno razstrupljanje poteka v dveh korakih – v prvih treh dneh je vnos kalorij omejen na tisoč dnevno. Na dan se zaužije tri s polifenoli bogate smoothieje in en glavni obrok. Ta prva faza je zelo intenzivna, spodbudila pa naj bi izgorevanje maščob v telesu. V drugi fazi razstrupljanja, ki traja štiri dni, se vnos kalorij poveča na 1.500 dnevno, oseba lahko zaužije dva glavna obroka in dva zelena smoothieja.

Seveda pa je treba tudi glavne obroke sestavljati premišljeno. Priporočljivo je izbrati rakce, polenovko ali katero drugo ribo, zraven pa jesti veliko pečene ali kuhane zelenjave. Občasno se na krožniku znajdejo tudi ogljikovi hidrati, a čim bolj zdravi, kot so na primer ajdovi rezanci.

