Jadranka Kosor je bila pred kratkim gostja hrvaške televizije N1, na kateri je spregovorila o različnih temah, kasneje pa se je dotaknila tudi svojega otroštva in odraščanja.

Med drugim je razkrila, da jo je njen oče zapustil, ko je bila stara komaj dve leti, zaradi česar je kot majhna deklica čutila veliko krivdo. "Bila sem edina v šoli, ki ni imela očeta. Drugi otroci so me pretepli, se norčevali iz mene, dokler se tudi jaz nisem začel boriti za svoje mesto. Kako sem se počutila ob tem? Tako kot se že vse življenje, kot da kot oseba še nisem dokončana. Kot nekakšna pokvarjena lutka." Ko se je naučila pisati, je očetu pisala pisma, a so se ta vračala neodprta.

Oče je ni hotel priznati niti, ko je postala premierka, je razložila. "Novinarji so prihajali do njega in ga spraševali, ali je ponosen, da je njegova hči premierka. On jih je ignoriral in odgovoril: 'O tej osebi nočem govoriti.' To me je sesulo."

Ko je umrl, je šla na pogreb, a s člani njegove družine ni ostala v stiku, niti s polbratom. "Zelo sva si podobna. On je po naključju izvedel, da sem njegova polsestra, in oba sva pogrešala nekoga, ki bi naju združil. Bila sva dva neznanca, ki sta si bila zelo blizu. A ves čas me je mučilo, da je imel očeta, jaz pa ne. Nisem ga imela niti za pol ure," je še razkrila Kosorjeva in dodala, da je oče vsem svojim sorodnikom prepovedal stike z njo.

Ko jo je očim hotel zlorabiti, je mami rekla, da mora od hiše on ali pa bo šla ona. Foto: Matej Leskovšek

"Mislim, da sem pogumna"

Spregovorila je tudi o svoji mami. Dejala, da imata hladen odnos, a da sta bili z babico edini, ki sta bili njena družina. Del njenega življenja je bil v določenem obdobju tudi očim, a ga je vrgla iz hiše, ker jo je hotel spolno zlorabiti. "Mislim, da sem pogumna," je ob tem dejala Kosorjeva. "Mami sem rekla, da bo šel on ali jaz. To se mi danes zdi neverjetno. Odvrgla sem vse njegove stvari. To je bil mamin drugi propadli zakon, drugi večji poraz v življenju. In to zelo dobro razumem."

Dodala je, da meni, da bi se ji v politiki zgodilo manj slabih stvari, če bi že prej imela ob sebi moškega. Ravno zato je svojega sina obsipavala z ljubeznijo in težko sprejela novico, da se bo poročil, priznava. "Jaz sem to doživela kot trenutek, ko me bo spet nekdo zapustil, a ni bilo tako."

Povedala je, da ima odlične odnose s snaho, močno pa je navezana tudi na svojega vnuka.

Za konec je dodala, da veliko ljudi misli, da je hladna ženska, a zagotavlja, da ni in da se zna pošaliti na svoj račun, pa tudi, da je postala boljša oseba, ki se je naučila odpuščati.