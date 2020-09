Iz pepela pokojnega zvezdnika je izdelala vazo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Amanda Kloots, žena pokojnega kanadskega igralca Nicka Cordera, ki je v začetku julija po več mesecih boja izgubil bitko z boleznijo covid-19, je našla poseben način, kako počastiti pokojnega moža. Obdržala je nekaj njegovega pepela in iz njega izdelala vazo.

Prijateljica Amande Kloots je lončarka in skupaj sta prišli na nenavadno zamisel. Iz mešanice gline in nekaj Nickovega pepela sta Amanda in njen ter Nickov sin Elvis izdelala vazo.

"V zadnjem času sem se naučila, da lahko pepel uporabiš na toliko različnih načinov in da lahko iz njega narediš nove stvari. Zdi se mi nepopisno lepo, da ga obdržim pri življenju na tak način!" je Amanda začela dolg zapis na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram.

Pojasnila je še, da tega njena prijateljica lončarka nikakor ne namerava prakticirati v prihodnje in da je šlo zgolj za enkratni dogodek, za katerega pa je sama neizmerno hvaležna, da ji ga je omogočila. "Nikoli še nisem lončarila in res sem se veselila izkušnje," je povedala. Ter nadaljevala: "Bilo je neverjetno in res je bil poseben občutek. Nekaj žalostnega nama je uspelo spremeniti v nekaj veselega."

Nad njenim ravnanjem so bili sledilci navdušeni. Nekateri so delili tudi svoje izkušnje. Ena od sledilk je razkrila, da si je dala iz delčka očetovega pepela izdelati verižico. Spet druga ji je namignila, da se lahko pepel vmeša v barvo za tetoviranje in se nato iz mešanice naredi spominska tetovaža.