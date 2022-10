Glina, voda, prsti in vreteno: kako hitro je mogoče usvojiti to spretnost? #video

"Sprva se loviš in se zdi težko, nato pa se nenadoma zgodi 'klik' in tega občutka nikoli več ne pozabiš. Kot pri vožnji s kolesom," je spretnost oblikovanja gline na vretenu opisala akademska kiparka in oblikovalka keramike Eva Peterson Lenassi, ki v Slovenskem etnografskem muzeju vodi delavnice lončarstva.

Te so namenjene praktično komurkoli, turistom in domačim obiskovalcem, spretnim in manj spretnim, tudi popolnim začetnikom. Pa je v dobri uri, kolikor traja delavnica, mogoče nabrati toliko spretnosti, da sami na vretenu oblikujete skodelico? Zgoraj podpisana, v tej spretnosti popolnoma neizkušena, potrjujem, da je.

1 / 21 2 / 21 3 / 21 4 / 21 5 / 21 6 / 21 7 / 21 8 / 21 9 / 21 10 / 21 11 / 21 12 / 21 13 / 21 14 / 21 15 / 21 16 / 21 17 / 21 18 / 21 19 / 21 20 / 21 21 / 21

Oblikovanje gline na vretenu je nenehno iskanje ravnovesja, ravno pravega pritiska na material, ravno prave hitrosti vrtenja vretena in ravno pravih gibov prstov ter dlani, da dosežete, kar želite. Eva Peterson Lenassi je tu zato, da vam prvič pokaže, kaj boste počeli, drugič se izdelka lotite skupaj z njo, v tretje je glina že popolnoma v vaših rokah.

Gre za spretnost, pri kateri je na prvem mestu dotik, pravzaprav se na druge čute ne morete zanašati. "S tem se lahko brez težav ukvarjajo tudi slepi in slabovidni," je poudarila mentorica, ki je na ljubljanski akademiji doštudirala kiparstvo, lončarstvo pa je študirala v ZDA.

Eva Peterson Lenassi, vodja lončarskega ateljeja v Slovenskem etnografskem muzeju. Foto: Ana Kovač

"Slovenska tradicija lončarstva žal upada oziroma po mojem mnenju izumira, zanima le redkokoga, čeprav je neverjetno bogata," je dejala. "Če bi bili Japonci, bi tiste tri lončarje, ki jih še imamo, do smrti plačevali, jim dali vajence, ki bi jim prav tako plačevali štipendijo, in se tako zavzeli, da se tradicija ohrani. A žal ni tako."

Sama se trudi slovensko lončarsko tradicijo sporočati tudi skozi delavnice za vse tiste, ki jih to zanima, in jo tako ohranjati. Obenem pa pri teh delavnicah ne gre le za tradicijo. Delo z glino in oblikovanje na vretenu je lahko terapevtsko, od človeka terja potrpežljivost in nemalo fizične moči.

Foto: Ana Kovač

Delavnice Eve Peterson Lenassi v SEM-u pa so lahko tudi družabna izkušnja. Ob učenju osnov oblikovanja gline na vretenu prireja tudi Igro v dvoje, namenjeno parom ali skupinam prijateljev, ki s skupnimi močmi na vretenu izdelajo skodelico, v valentinovi izpeljanki te delavnice pa v izkušnjo vpletejo še peneče vino in jagode.