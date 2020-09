Vdova igralca, ki je umrl za koronavirusom, delila ganljiv video

"September bo zame težek mesec. V četrtek imava tretjo obletnico poroke in izšel bo najin duet Not Far Away, šestega bo komemoracija zanj, 16. bo leto dni, odkar sva se preselila v Los Angeles, in 17. bi Nick praznoval 42. rojstni dan ter iziti bi moral njegov novi album. Skušala bom živeti iz dneva v dan in se osredotočati na male stvari, ki me vsak dan osrečujejo. Je mesec vzponov in padcev. Predvajala bom Nickovo glasbo in izdala še več njegove glasbe v njegovo čast, da bom po najboljših močeh slavila njegovo življenje," je v objavi na svojem profilu na Instagramu zapisala Amanda Kloots.

Pokojnemu zvezdniku v čast je tudi mlada glasbenica Lenii izdala videospot za njegovo skladbo Live Your Life, v kateri se mu je poklonila s fotografijami in videoposnetki iz njegovega zasebnega življenja. Je njuna prijateljica ter je Amandi ves čas stala ob strani, ko se je Nick boril za življenje. Videospot, ki si ga lahko ogledate na vrhu članka, je Amanda delila tudi na svojem profilu na Instagramu ter se pevki Lenii zahvalila za vso podporo v težkih časih.

Nick Cordero je sicer vse od začetka aprila boril bitko s covid-19. Po amputaciji noge in mnogih zapletih je na koncu bitko z boleznijo, ki je na kolena spravila ves svet, 5. julija izgubil. Za sabo je poleg žene pustil še enoletnega sina Elvisa.