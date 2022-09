Ima Leonardo DiCaprio že novo? Opazili so ga z mlado Ukrajinko.

Kot piše Daily Mail, gre za Ukrajinko Marijo Beregovo, ta je po ločitvi od moža Ahmeda Masouda Abdelhafida odletela na jug Francije. Njen nekdanji mož sicer vodi velik nepremičninski in modni imperij v Monaku, je pa tudi vnuk notranjega ministra in nekdanjega zvestega pomočnika libijskega diktatorja Gadafija.

Beregova se je rodila v Kijevu, odraščala je v Švici, kjer je obiskovala zasebni internat, trenutno pa živi v Londonu, kjer se izobražuje, da bo lahko prevzela družinsko farmacevtsko podjetje, poroča hrvaški portal Slobodna Dalmacija.

Manekenka je iz St. Tropeza objavila več fotografij, pohvalila pa se je tudi s svojo razkošno sobo iz vile Belrose, kjer prenočitev stane kar 1.200 dolarjev. Kdaj sta se z možem ločila, ni znano, se pa domneva, da se je zakon končal v Monaku, kjer je par tudi živel.

Pojavljajo se šale na njegov račun

DiCaprio se je v začetku tega poletja sicer razšel s 25-letno manekenko Camilo Morrone, s katero sta bila skupaj štiri leta. Po njunem razhodu pa se pojavlja vse več šal, da je Leonardo v zvezi samo z dekleti, mlajšimi od 25 let, in da jih, ko dopolnijo 25 let, tudi zapusti. S Camilo sta se namreč razšla le malce po tem, ko je dopolnila 25 let.

Leonardo v preteklosti ni bil v zvezi z žensko, ki bi bila starejša od 25 let, vedno pa izbere le manekenke. Psihologinja in strokovnjakinja za razmerja Emma Kenny pravi, da to ni nujno slabo. V pogovoru za The Sun je namreč dejala, da njegova razmerja redko zdržijo, kar je verjetno posledica ločitve njegovih staršev. Razšli so se, ko je bil še malček, kar bi lahko izkrivilo njegovo dojemanje dolgoročnih odnosov.

Vsa njegova dekleta so bila mlajša od 25 let

Svoje ljubezensko življenje je začel leta 1994, ko je bil star 19 let. Njegovo prvo dekle je bila manekenka Victoria's Secret Bridget Hall, ki si je zgradila izjemno uspešno kariero. Pojavila se je namreč na naslovnici revije Vogue in nastopila kot obraz Guessa. Ko sta se razšla, je bila stara le 17 let.

Leonardo Dicaprio with Bridget Hall in 1994

📸 By Dave Allocca/LIFE Magazine pic.twitter.com/Q32id29SGR — Mazzini (@mazzini_gsp) July 6, 2021

Naslednja je bila manekenka Naomi Campbell, s katero sta bila v zvezi leta 1995. Zvezdnika sta sicer še danes dobra prijatelja. Je namreč redna obiskovalka njegovih dobrodelnih prireditev, pogosto pa se skupaj odpravita tudi na eksotične počitnice. Ko sta se razšla, je bila Campbellova stara 25 let.

Leta 1996 je bil 15 mesecev v zvezi z igralko Kristen Zang, ki ga je spremljala celo na premieri njegovega filma Romeo in Julija. Medtem ko je vir blizu DiCapria za The New York Daily News dejal, da je Zangova "ljubezen njegovega življenja", ga je ta zapustila zaradi "njegove nezrelosti in gledanja za mladimi manekenkami". Ko sta se razšla, je bila stara 23 let.

Leonardo DiCaprio and girlfriend, Kristen Zang, at the L.A. premiere of Romeo + Juliet, 1996. The couple were both 22 at the time. pic.twitter.com/FkSvNXUcPZ — Bushman (@MrBushman1) June 6, 2021

Ko je bil star 24 let, je bil v zvezi s češko manekenko Evo Herzigovo. Skupaj sta bila leta 1998, ko se je manekenka Victoria's Secret ločevala od bobnarja Bon Jovija Tica Torresa. Lea je nekoč opisala kot "čudovito osebo" in rekla, da je bila njuna prva noč res lepa izkušnja. "Je zelo prijazna oseba s polno energije," je sklenila. Ko sta se razšla, je bila stara 25 let.

Leonardo DiCaprio e Eva Herzigova pic.twitter.com/eiDiS44PIr — Lavinia Drama (@___livia95___) January 31, 2022

Leta 2000 je bil z brazilsko manekenko Gisele Bundchen, ki je bila takrat stara le 18 let. Skupaj sta bila pet let, spremljala pa ga je celo na podelitvi oskarjev in raznih košarkarskih tekmah. Par se je razšel, ko je bil Leo star 31 let, ona pa 23. Potem je našla ljubezen s superzvezdnikom lige NFL Tomom Bradyjem. Pozneje je o njuni zvezi spregovorila: "Prenehala sem kaditi, piti alkohol in manj sem delala. Verjetno sem bila edina, ki je želela najti svojo sorodno dušo, medtem ko je on ostal isti."

Foto: Guliverimage

Njegovo naslednje dekle je bila športna manekenka Bar Refaeli, s katero sta se dobivala šest let po srečanju na zabavi v Las Vegasu leta 2005. Ko sta se leta 2011 dokončno razšla, je bil Leo star 36 let, ona pa 25 let. Vir je za New York Post takrat povedal, da se nobeden od njiju ni želel ustaliti, imela pa sta tudi naporni karieri, ki sta ju vodili v različne smeri.

Foto: Guliverimage

Približno pet mesecev je hodil z igralko Blake Lively, ki je zdaj srečno poročena z igralcem Ryanom Reynoldsom, s katerim ima tri otroke. Skupaj sta se udeležila filmskega festivala v Cannesu, fotografi pa so ju ujeli na tamkajšnji jahti, preden sta skupaj odšla na počitnice v Italijo. Blake je celo odhitela v Avstralijo, da bi ga obiskala na snemanju v Sydneyju, a le nekaj mesecev pozneje je bilo vsega konec. Ko sta se razšla, je bila stara 24 let.

im shocked to find out Blake Lively dated Leonardo Dicaprio pic.twitter.com/dahDLEYaIe — d (@goyardclutch) September 1, 2017

Leta 2012 je bil v zvezi z manekenko Victoria's Secret Erin Heatherton. Skupaj sta bila deset mesecev, razšla pa sta se zaradi "napornih urnikov". Ko sta se razšla, je bila stara 23 let.

Leonardo DiCaprio's ex-girlfriend Erin Heatherton opens up about life after Leo: http://t.co/1Oma9tiPos pic.twitter.com/wFhKzfeAg4 — E! News (@enews) April 16, 2015

Leto pozneje je bil z nemško manekenko Toni Garrn, s katero sta bila v zvezi 13 mesecev. Toni naj bi bila jezna zaradi zabave v Miamiju, kjer se je zabaval s kar 20 manekenkami. Ko sta se razšla, je bila stara 22 let. Leta 2017 so ju sicer še opazili skupaj, a njuna zveza ni trajala.

[09/22/17]

Leonardo DiCaprio and ex-girlfriend Toni Garrn seen hanging out in Battery Park, New York. ☺ (1/2)#LeonardoDiCaprio #ToniGarrn pic.twitter.com/Xbf4BQeuo1 — DICAPRIO PH (@LeoDiCaprio_PH) September 24, 2017

Leta 2015 je javno razkril svojo romanco z manekenko in igralko Kelly Rohrbach. Pojavile so se celo govorice, da se je par zaročil, zaprosil pa naj bi jo med večerjo v italijanski restavraciji. Ko sta se razšla, je vir za People dejal: "Oba sta tako zaposlena, on čaka na velik film, ona pa je eden od največjih supermodelov na svetu." Ko sta se razšla, je bila stara 25 let.

Pred Camilo pa je leta 2016 hodil še z manekenko Nino Agdal, s katero sta se spoznala v New Yorku. Skupaj sta uživala na več skupnih počitnicah, vključno z oddihom na plaži na Bahamih in v Malibuju, a le leto pozneje sta se razšla. Ob razhodu je bila stara 24 let.