Igralka v prosojni obleki: "Osvobodimo bradavičke!"

Pretekli konec tedna je modna hiša Valentino v Rimu priredila revijo visoke mode, ki se je je v množici povabljencev udeležila tudi britanska igralka Florence Pugh.

Šestindvajsetletnica, ki velja za eno najperspektivnejših igralk svoje generacije, je za to priložnost oblekla živorožnato prosojno obleko, skozi katero je bilo mogoče videti njene prsne bradavice. "Na nek način so pokrite," je ob fotografijah v obleki hudomušno zapisala na Instagramu, ki sicer ne dovoljuje objave fotografij, na katerih so vidne bradavičke - a le ženske.

Drzna modna izbira seveda ni ostala neopažena in je sprožila val odzivov, veliko pozitivnih, veliko pa tudi negativnih. Slednji so igralko spodbudili k daljšemu zapisu, ki ga je ob še nekaj fotografijah v isti obleki objavila na Instagramu.

"Ko sem nosila to izjemno obleko, sem vedela, da bo požela komentarje. Zanimivo pa je videti, s kakšno lahkoto moški 'sesuvajo' žensko telo, in to javno, ponosno, vsem na očem," je zapisala, "ni prvič ne zadnjič, da mora ženska poslušati, kaj vse je po mnenju neznancev narobe z njenim telesom. Zaskrbljujoče pa je, kako vulgarni ste nekateri."

"K sreči sem pomirjena s podrobnostmi svojega telesa, zaradi katerih sem jaz jaz. Zadovoljna sem z vsemi 'napakami', ki jih pri 14 letih nisem prenašala," je nadaljevala, "ogromno vas mi je želelo nasilno sporočiti, kako razočarani ste nad mojimi 'majčkenimi joški' in kako sram bi me moralo biti, da sem tako 'ploska'."

"V svojem telesu živim že dolgo, zavedam se velikosti svoji dojk in me to ne straši," je zapisala, "skrbi pa me, zakaj je vas tako strah dojk. Majhnih. Velikih. Levih. Desnih. Le ene. Morda nobene? Kaj je tako strašljivo? Sprašujem se, kaj se vam je zgodilo, da s takšnim zadovoljstvom izražate nezadovoljstvo z velikostjo mojih prsi in telesom."

"Hvaležna sem, da sem odraščala z močnimi, postavnimi ženskami z oblinami. Vzgojene smo, da nam gube naših teles dajejo moč. Da jasno in glasno povemo, da nam je udobno v naši koži. Od nekdaj zavračam pričakovanja, da se bo moje telo prilagodilo nekemu mnenju, kaj naj bi bilo spolno privlačno," je še zapisala in zaključila: "Odrastite že. Spoštujte ljudi. Spoštujte telesa. Spoštujte ženske. Spoštujte človeštvo. Življenje bo s tem veliko lažje, obljubim."

Oglejte si še: