Ples, ki ga je navdihnil videospot za skladbo WAP, s katero Cardi B in Megan Thee Stallion že nekaj časa zasedata prva mesta glasbenih lestvic, se je kot požar razširil po TikToku. Zdaj ga je odplesala tudi igralka Vanessa Hudgens in s posnetkom skorajda zrušila internet.

Provokativno besedilo skladbe WAP, ki govori o spolni sli žensk in v katerem kontroverzna Cardi B ni prav nič varčevala z nazornimi opisi in opolzkimi besedami, je razburilo mnoge. Raperki so očitali, da je tokrat prestopila vse meje, sama pa se je branila, da je tovrstno izražanje zanjo povsem običajno in da je skladba tako ali tako namenjena odraslim.

A veliko ljudem je provokativna pesem všeč in na družbenem omrežju TikTok se je pojavil ples s precej seksualnimi gibi, ki sta ga navdihnila prav skladba WAP in videospot zanjo. Da obvlada zapeljive gibe, je dokazala tudi igralka Vanessa Hudgens, ki je skupaj s kolegico zaplesala na skladbo Cardi B in si v manj kot 24 urah samo na TikToku prislužila več kot pol milijona ogledov. Posnetek je nato delila še na Twitterju in Instagramu, kjer je prav tako pristala v središču pozornosti.

Zvezdnica je namreč pokazala, da je izredno gibčna – na koncu koreografije namreč naredi špago –, poleg tega pa ji tudi divje otresanje zadnjice očitno ni tuje. A predvsem špaga je bila tisto, kar je navdušilo večino njenih sledilcev. Nekateri so se pošalili, da jim je dala motivacijo, da bodo tudi sami bolj pridno izvajali vaje za raztezanje, ena od sledilk pa se je hudomušno pošalila, da se, če bi sama naredila kaj takšnega, nikoli več ne bi pobrala.

Zapeljive plesne gibe Vanesse Hudgens si lahko ogledate v videu na vrhu članka. Prav tako provokativen videospot in besedilo pesmi WAP pa si oglejte spodaj.