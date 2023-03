Igralka razkrila, da so jo med snemanjem Iger lakote spolno zlorabili

Pod fotografijo, ki jo je delila s svojimi sledilci, je Jena Malone zapisala: "Ta fotografija je bila posneta takoj po tem, ko smo posneli drugi del Iger lakote: Upor in sem se morala posloviti od vseh na snemanju. Snemali smo na čudovitem posestvu na francoskem podeželju in voznika, ki mi je peljal, sem prosila, naj me spusti na polje, da sem lahko ujela ta čudovit trenutek. Čeprav je bilo to obdobje v Parizu zame izredno težko, saj sem šla skozi hudo razvezo in me je spolno zlorabil nekdo, s katerim sem delala, sem bila tako hvaležna za ta projekt, ljudi in vlogo v filmu."

Dodala je, da je trdo delala za to, da je po tej travmi okrevala. "Težko je bilo govoriti o Igrah lahkote in Johanni Mason (njeni vlogi v filmu, op. p.), ne da bi čutila ostrino tega trenutka, vendar sem pripravljena iti skozi to in si povrniti veselje, ki sem ga čutila. Proces je zelo počasen in nelinearen. Želim vam povedati, da sem tukaj za vsakogar, ki bi se želel pogovoriti. Prosim, pošljite mi sporočilo, če potrebujete varen prostor," je sklenila 38-letna igralka.

Pojasnila, zakaj svojega napadalca ne bo imenovala

Kot poroča Insider, se predstavniki Lionsgata, studia, ki stoji za filmi Iger lakote, na njihovo prošnjo za komentar niso odzvali.

V komentarjih omenjene objave je igralka pojasnila, zakaj se je odločila, da svojega napadalca ne bo imenovala: "Ne razumem, kako bi lahko kazenskopravni sistem v celoti popravil moje zdravljenje, čeprav verjamem, da lahko pomaga na dosti načinov."

Za vlogo v filmu je prejela nagrado po izboru najstnikov (Teen Choice)

Malonova je v filmu zaigrala skupaj z Jennifer Lawrence, Joshom Hutchersonom, Liamom Hemsworthom, Elizabeth Banks, Woodyjem Harrelsonom in Lennyjem Kraviztem. Za omenjeni film je leta 2016 prejela nagrado po izboru najstnikov (Teen Choice) za najbolj opazno zvezdnico v prizoru iz filma.

Zasedba filma Igre lakote: Upor, 2. del: Jena Malone, Liam Hemsworth, Jennifer Lawrence in Josh Hutcherson. Foto: Guliverimage