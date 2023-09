Igralka razkrila, da jo je kot deklico več let spolno zlorabljal njen sorodnik

Zloraba se je začela, ko je bila igralka stara komaj deset let, in se nadaljevala do njenega 14. leta.

Zloraba se je začela, ko je bila igralka stara komaj deset let, in se nadaljevala do njenega 14. leta.

Zgodbo o boleči izkušnji je opisala v dokumentarnem filmu Glasna tišina (Un silence si bruyant), ki bo v Franciji premierno prikazan 24. septembra letos.

Imena storilca v filmu ne bodo razkrili

Beartova je film režirala skupaj z Anastasio Mikovo, francosko-ukrajinsko režiserko in novinarko, ki se ukvarja s kontroverznimi temami človekovih pravic, nezakonitega priseljevanja in nadomestnega materinstva. Ta je na novinarski konferenci ob predstavitvi dejala, da imena storilca v filmu ne bodo razkrili.

So pa potrdili, da Emmanuelle Beart ni zlorabljal njen slavni oče, pevec Guy Beart, ki je umrl leta 2015. Zloraba se je začela, ko je bila igralka stara komaj deset let, in se nadaljevala do njenega 14. leta.

Danes 60-letna igralka je priznala, da ji sprva ni bilo prijetno govoriti o svojih grozljivih izkušnjah, vendar se je zaradi drugih žrtev odločila spregovoriti in osvetlili njihov težak boj.

Da je spregovorila, so jo spodbudile druge žrtve

Konference se je prek videoklica udeležila tudi danes 60-letna igralka, ki je priznala, da ji sprva ni bilo prijetno govoriti o svojih grozljivih izkušnjah, vendar se je zaradi drugih žrtev odločila spregovoriti in osvetlili njihov težak boj. "Njihova poštenost in pogum sta me spodbudila, da sem tudi sama spregovorila," je povedala.

V filmu, ki opisuje zgodbe več žrtev, ki so jih spolno zlorabili sorodniki, Beartova pove: "Ker moj oče, mati in prijatelji niso opazili ničesar, bi se lahko to ponavljalo. In se tudi je – kar štiri leta."

Beartova je sicer zaigrala v več kot 60 filmskih in televizijskih vlogah ter prejela številne nagrade. Med drugim je skupaj s Tomom Cruisom nastopila v filmu Misija: Nemogoče iz leta 1996, v katerem je igrala agentko Claire Phelps, ženo agenta, ki ga igra John Voight.

V filmu Misija: Nemogoče je zaigrala skupaj s Tomom Cruisom. Foto: Guliverimage

