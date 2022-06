Igralka po porodu: Moje telo ni več kot prej

Medtem ko večina zvezdniških novopečenih mater kar tekmuje, katera se bo hitreje vrnila v telesno formo iz časov pred nosečnostjo, se nekatere vendarle ne obremenjujejo s tem, temveč se posvečajo svojim dojenčkom.

Ena takšnih je igralka Olivia Munn, ki se ji je s komikom Johnom Mulaneyjem novembra lani rodil sin Malcolm. Pretekli konec tedna je na Instagramu objavila prisrčen posnetek z malčkom v naročju, ob tem pa zapisala: "Moje telo se ni povrnilo v prejšnje stanje, je pa ustvarilo tega malega moža in zato ga obožujem."

Dodala je, da je poporodno obdobje in okrevanje zelo zahtevno, o čemer je odkrito govorila že v preteklih mesecih. Marca je razkrila, da se sooča s poporodno depresijo, brez zadržkov je spregovorila tudi o enoličnosti prvih mesecev po porodu, ko je otrok terjal vso njeno pozornost in ni imela ne časa ne volje skrbeti zase.

"Tako zelo srečna sem in obenem mi je težko," je priznala, "čudno je občutiti oboje, a sem dovolj srečna, da ne potonem."

Ob najnovejši objavi na Instagramu so jo sledilke množično podprle in pritrdile, da so se tudi same po porodu soočale s podobnimi mislimi o lastnem telesu. "Pritisk, da bi moralo naše telo biti takšno kot pred nosečnostjo, je nerealističen," je zapisala ena od njih, "nikoli ne bomo enake in to je okej."

"Ta čudoviti človeček je v tebi nastajal devet mesecev in bodi srečna zaradi tega," ji je sporočila še ena sledilka, "pozabi na to, kako bi telo 'moralo biti' po porodu, to je povsem zmotno. V družbi bi morali prenehati pričakovati, da se bodo ženske po porodu vrnile v isto stanje kot pred nosečnostjo, takšno razmišljanje je škodljivo."

Preberite še: