Ameriški mediji poročajo, da je prvi teden v zaporu za igralko Lori Loughlin zelo težek ter da je postala prava razvalina. V poslopje, ki se sicer imenuje "zaporniški kamp", naj bi vkorakala močna, zdaj pa se menda težko sooča z realnostjo.

Vir je za revijo Us Weekly razkril, da se 56-letna igralka, ki se je spomnimo kot tete Becky iz serije Polna hiša, trudi biti pogumna, vendar se kar ne more otresti strahu: "Priprta bo le dva meseca, a je vsa prestrašena. Prepričana je, da bo v zaporu šlo nekaj narobe ali pa da bo njena kazen podaljšana."

Pa čeprav naj bi bil njen zapor vse prej kot to. V njem namreč kaznjencem omogočajo različne dejavnosti, od joge in pilatesa, do kvačkanja in lončarstva. V priročniku kampa je celo zapisano, da se lahko v času prestajanja kazni naučijo novih veščin, kot na primer upravljanje viličarja, popravila koles, usposobijo pa celo lahko za delo asistenta v zobozdravstvu.

Sprva je zanikala goljufijo, a jo kasneje skesano priznala. Foto: Reuters

"Sprejela sem grozno odločitev"

V goljufijo z vpisom hčerk na ugledno univerzo je bil vpleten tudi Lorijin mož, Mossimo Giannulli, ki mu je sodišče prav tako prisodilo zaporno kazen, vendar še tri mesece več. Poleg tega sta dobila še denarno kazen - Lori 150 tisoč dolarjev (približno 128 tisoč evrov), Mossimo 250 tisoč dolarjev (približno 213 tisoč evrov) - naložili pa so jima še družbeno koristno delo. Igralki 100 ur, njenemu soprogu pa 250.

Zakonca sta podkupila več ljudi, ne le Williama Singerja, glavnega organizatorja prevare. Njemu sta za to, da bi njuni hčerki postali študentki Univerze Južne Kalifornije kot nadarjeni veslačici, čeprav pred tem nikoli nista držali vesel v rokah, plačala kar pol milijona dolarjev. Poleg Singerja sta podkupovala še zaposlene na omenjeni univerzi.

Oba sta na sodišču priznala krivdo, čeprav je Lori sprva trdila, da je nedolžna. "Sprejela sem grozno odločitev. Sodelovala sem pri načrtu, ki bi mojima hčerkama dal nepravično prednost pri vpisu na univerzo, pri čemer sem ignorirala svojo intuicijo in dovolila, da me je povsem odnesla z moralnega kompasa," je skesano dejala in dodala, da bo naredila vse, da se oddolži za svoj zločin.

V zapor je morala tudi igralka Felicity Huffman. Foto: Reuters

Poleg nje je bila v goljufijo vpletena tudi Felicity Huffman iz serije Razočarane gospodinje, ki je za prevaro dobila 14-dnevno zaporno kazen, a je za rešetkami preživela en dan manj. Tudi njeno zaporniško življenje je bilo bolj podobno počitnikovanju, saj je bivala v enem "najudobnejših zaporov v državi".

