Takšno bo "zaporniško" življenje igralke: joga, kvačkanje in risanje #video

Mediji poročajo, da bo Lori Loughlin, ki se je spomnimo kot tete Becky iz serije Polna hiša, svojo zaporno kazen najverjetneje prestajala v zaporu podobnem poslopju, ki ima v opisu navedeno, da gre za "zaporniški kamp".

Ta kamp pa je vse prej kot zapor in nikakor ne Alkatraz, kot šaljivo pišejo ameriški mediji, saj zapornike razvaja z različnimi dejavnostmi: jogo, pilatesom, glasbenimi lekcijami, risanjem, kvačkanjem in lončarstvom. V priročniku kampa je še zapisano, da se lahko v času prestajanja kazni naučite tudi novih veščin, kot so upravljanje viličarja, popravilo koles in celo asistiranje v zobozdravstvu.

Lori je sprva zanikala krivdo, a je kasneje priznala, da je sodelovala pri goljufiji. Foto: Reuters

Tudi možu bodo na voljo aktivnosti in umetniško udejstvovanje

Medtem ko je 56-letna igralka zaradi goljufije, povezane z vpisom hčerk na ugledno univerzo, dobila dva meseca zaporne kazni, pa so njenemu možu Mossimu Giannulliju prisodili še tri mesece več. On je sicer ne bo prestajal v "kampu", a mu prav tako ne bo hudega.

Tudi on se bo imel za rešetkami priložnost umetniško udejstvovati, saj se bo lahko ukvarjal z oljnim slikarstvom ter, tako kot žena, s kvačkanjem in lončarstvom. Omogočeni mu bodo še računalništvo in učenje tujega jezika ter celo tečaj starševstva, poroča PageSix.

Prestajanje kazni zakoncev naj bi se začelo 19. novembra. Sodišče je Lori prisodilo dva meseca zaporne kazni, globo 150 tisoč dolarjev (približno 128 tisoč evrov) in 100 ur družbenokoristnega dela, Mossimu pa pet mesecev zaporne kazni, denarno kazen 250 tisoč dolarjev (približno 213 tisoč evrov) in 250 ur družbenokoristnega dela.

Igralka je dobila dva meseca zaporne kazni, njen mož Mossimo (levo) pa pet. Foto: Reuters

Najprej trdila, da je nedolžna, nato priznala krivdo

Spomnimo, zakonca sta bila vpletena v goljufijo z uglednimi univerzami, v kateri sta podkupila več ljudi, ne le Williama Singerja, glavnega organizatorja prevare. Njemu sta za to, da bi njuni hčerki postali študentki Univerze Južne Kalifornije kot nadarjeni veslačici, čeprav pred tem nikoli nista držali vesel v rokah, plačala kar pol milijona dolarjev. Poleg Singerja sta podkupovala še zaposlene na omenjeni univerzi.

Na sodišču sta priznala krivdo, čeprav je Lori sprva trdila, da je nedolžna.

Poleg nje je bila v goljufijo vpletena tudi Felicity Huffman iz serije Razočarane gospodinje, ki je za prevaro dobila 14-dnevno zaporno kazen, a za rešetkami preživela en dan manj. Tudi njeno zaporniško življenje je bilo bolj podobno počitnikovanju, saj je bivala v enem "najudobnejših zaporov v državi".

