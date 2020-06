Igralka ganila z zapisom o pokojnem očetu, ki jo je zapustil

Pretekli konec tedna so v Ameriki obeležili očetovski dan, zato so znani svoje profile na Instagramu preplavili z zapisi, posvečenimi svojim očetom. A igralka Drew Barrymore je presenetila, saj za razliko od drugih svojega očeta ni kovala v zvezde, temveč priznala, da je bil vse prej kot popoln.

Drew Barrymore je imela vse prej kot običajno otroštvo. Njen pokojni oče je bil igralec John Drew Barrymore, ki je le malo časa posvetil vzgoji svoje hčerke, temveč se je predvsem ukvarjal sam s sabo in svojo kariero. Drew in njeno mamo je zapustil, ko je bila stara devet let, nato se je pri 14 letih zakonsko osamosvojila od svojih staršev in začela skrbeti sama zase.

Ob očetovskem dnevu, ko so zvezdnice na svojih profilih na Instagramu pele hvalo svojim možem, kako krasni očetje so, in svojim očetom, ki so jih vzgojili, pa je Drew sledilce presenetila z nadvse odkritim zapisom o svojem nepopolnem in neprisotnem očetu.

"Moja mama mi je za očeta izbrala divjo karto. Bil je nor poetični hedonistični otrok. In to sem razumela že kot otrok. Nekako nimam nikakršnih posledic oziroma očetovskih težav," je 45-letna igralka začela dolg in ganljiv zapis.

Med drugim je priznala, da njen oče ni bil kaj dosti prisoten pri njeni vzgoji in odraščanju ter da pravzaprav ni bil sposoben delati nič očetovskega. "A njegova divjost tudi meni teče po žilah. Njegovi darovi so tukaj," je nadaljevala.

Drew je mama dveh deklic, sedemletne Olive in leto dni mlajše Frankie. Foto: Getty Images

Dodala je še: "Ko danes gledam fotografije preostalih s svojimi očeti, ki opravljajo očetovske zadolžitve, si seveda majhen del mene želi, da bi bil takšen tudi on. A nikoli ni bil. A nisem prepričana, da sem tudi jaz bila kot drugi. In nisem prepričana, kako bi sploh moralo vse skupaj biti ali kaj se v resnici skriva za vsemi temi fotografijami … Vem pa to, da sta oba moja starša igrala pomembno vlogo pri tem, kdo sem danes sama kot starš. In nič ni popolno. A je prisotne veliko ljubezni, združenosti in dostopnosti."

Prav tako je Drew povedala, da očetova divjost tudi njej teče po žilah in da čeprav v mnogih pogledih ni bil popoln, mu bo vedno hvaležna za darilo življenja, ki ji ga je dal. Ter da ga je imela vedno rada takšnega, kot je bil, in da si ga ne glede na vse ni želela spremeniti.