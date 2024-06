Za 10 odstotkov otrok je bilo priznanje očetovstva priznano v prvem mesecu po rojstvu. Do prvega leta starosti otroka so očetje priznanje podali za 99 odstotkov otrok, 123 otrok (en odstotek) pa je bilo priznanih pri enem letu ali pozneje. Število priznanj očetovstva je v primerjavi z letom 2022 upadlo za 727 ali za osem odstotkov, so zapisali na Sursu.

Očetje, ki so podali priznanje očetovstva, so bili stari povprečno 33,9 leta, kar je približno enako kot leto prej. Tisti, ki so to storili pred rojstvom otroka, so bili v povprečju nekoliko mlajši (33,7 leta). Med vsemi očeti, ki so lani priznali otroka za svojega, jih je bilo 28 starih 60 let ali več.

Med 34 otroki, ki so bili posvojeni lani, jih je pred tem v Sloveniji živelo 21. 13 otrok pa je pred posvojitvijo živelo v šestih drugih državah. Med temi je osem otrok prišlo iz Sierre Leone.

S posvojitvijo je 18 otrok dobilo nove starše. Pri 16 posvojitvah je bil posvojitelj zakonec oz. partner otrokovega biološkega starša, so še navedli na Sursu.