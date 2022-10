Igralec prvič na rdeči preprogi s 27 let mlajšim dekletom

Russell Crowe je na rdečo preprogo filmskega festivala v Rimu prišel v spremstvu dekleta Britney Theriot. Crowe je v Rimu predstavljal svoj novi film Poker Face, v katerem ni le igral, ampak ga je tudi režiral, zdaj pa v italijanski prestolnici že snema nov film.

Russell Crowe in Britney Theriot naj bi se spoznala že leta 2013. Foto: Guliverimage/Picture Alliance

Čeprav sta v zvezi že od leta 2020, sta se 58-letni Crowe in 31-letna Theriot zdaj prvič skupaj pojavila na dogodku. Nekateri mediji sicer poročajo, da sta se spoznala že leta 2013 na snemanju filma Podkupljeno mesto (Broken City), ko se je Crowe po devetih letih zakona ravno ločeval od igralke in pevke Danielle Spencer, s katero ima dva sinova.

Z Danielle Spencer je bil poročen devet let, v zakonu sta se jima rodila dva sinova. Foto: Guliverimage/AP

Sredi ločitvenega postopka se je Crowe takrat odločil, da na dražbi proda več kot 200 kosov svoje osebne lastnine - od glasbil do kostumov, ki jih je nosil v filmih. "Ločitev vas prisili, da se vprašate, kaj je v življenju res pomembno in kaj ni. Jaz sem na primer pogledal okoli sebe in ugotovil, da imam res veliko stvari," je takrat izjavil in dodal, da se je za prodajo odločil, ker se želi "premakniti naprej".

