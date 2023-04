Igralec drastično shujšal: izgubil je več kot 70 kilogramov

53-letni Billy Gardell, ki je nekoč tehtal skoraj 170 kilogramov, je po izgubi več kot 70 odvečnih kilogramov za mnoge postal neprepoznaven. Zvezdnik serije Mike in Molly, v kateri je igral z Melisso McCartney, se hujšanja ni lotil zaradi želje po vitkejši podobi, ampak zaradi bolezni.

Igralec, ki je zbolel za sladkorno boleznijo tipa 2, je z izgubo kilogramov premagal tudi bolezen. Zdaj se njegova teža giblje med 92 in 95 kilogrami, ob tem pa je povedal, da želi ostati pod mejo stotih kilogramov.

Igralec Billy Gardell s soigralko Melisso Mccarthy leta 2012 Foto: Guliverimage

"Telo mi je pošiljalo signale, a jih nisem hotel poslušati"

"Veste, pride čas, ko se moraš pogledati v ogledalo in prepoznati težavo. Telo mi je že prej pošiljalo signale, a jih nisem hotel poslušati. Glavno je, da sem težavo pravočasno prepoznal in jo rešil. Izguba teže je zame veliko darilo, ne samo v zdravstvenem smislu, dala mi je tudi možnost večje izbire oblačil, o čemer prej nisem mogel niti sanjati," je za Entertainment Tonight povedal igralec.

Prenajedanje nadomestil z majhnimi zdravimi obroki

Dodal je, da se mu je njegov srčni utrip v mirovanju znižal s 113 na 68 utripov na minuto, poleg tega je prenajedanje nadomestil z več majhnimi, a bolj zdravimi obroki. Leta 2020 se je odločil tudi za operacijo želodčnega obvoda, ki mu je spremenila življenje, poroča Fox News.

Igralec Billy Gardell je svojo novo podobo pokazal na 5. letni podelitvi oskarjev Byrona Allena v Los Angelesu. Foto: Profimedia

Gardell je še povedal, da še vedno kadi, a se poskuša odvaditi tudi tega. Pri boju z odvečnimi kilogrami in drugimi nezdravimi razvadami je največja motivacija njegov sin. Dodal je, da se je, ko je presegel 50 let, začel zavedati, da bo na svetu še okoli 25 let, njegov sin pa bo takrat star okoli štirideset let, zato si želi živeti dalj tudi zanj.