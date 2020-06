Igralčeva pljuča uničil covid-19, a presaditev ne pride v poštev #video

Nick Cordero se v bolnišnici bori s hudimi zapleti, ki so spremljali okužbo z novim koronavirusom, že dva meseca in pol. Foto: Getty Images

Že dva meseca in pol se kanadski igralec Nick Cordero v bolnišnici bori za svoje življenje. Potem ko je po okužbi z novim koronavirusom preživel že mnogo zapletov – med drugim so mu amputirali desno nogo ter mu v srce vstavili srčni spodbujevalnik – je pred nekaj tedni staknil novo okužbo pljuč. Zadnje raziskave so zdaj pokazale, da so njegova pljuča po vsem tem v zelo slabem stanju, je prek svojega profila na Instagramu sporočila Nickova soproga Amanda Kloots.

"Dobili smo izvide CT-ja pljuč in ni videti lepo, na žalost," zadnje Amandino sporočilo o moževem stanju povzema portal People. Kljub temu ji je tokrat zdravnik rekel, naj ne obupuje. "Rekel mi je, da čeprav CT njegovih pljuč oziroma prsnega koša ni najboljši, so pljuča neverjetna in lahko delujejo, tako da moramo razmisliti o možnostih, ki jih imamo na razpolago, in moramo ga nekako okrepiti."

Nick je namreč trenutno veliko prešibek, da bi prišla v poštev presaditev njegovih močno poškodovanih pljuč, je še nadalje pojasnila Amanda. "Na žalost mislimo, da Nick v tem trenutku ne bi bil kos presaditvi pljuč, ne bi je preživel. Tako da trenutno to za Nicka ne pride v poštev. A morda nekega dne, ko bo spet dovolj pri močeh, bo tudi to možno. Zdaj pa ne. Kajti ne bi preživel. Preprosto je prešibek."

Nickov boj s covid-19 se je začel konec marca, ko je zaradi pljučnice pristal v bolnišnici. Nekaj časa je preživel tudi v umetni komi, za zdaj še vedno ostaja priključen na medicinske naprave za predihavanje in prejema več zdravil. Prejšnji teden so ga zdravniki začeli poskusno zdraviti z matičnimi celicami.